Hűtő is landolhat a nyakban az új év hajnalán

szomszédokat látogatnak, és fontos, hogy ki lépi át egy ház küszöbét elsőként éjfél után. A sötét hajú férfi, aki ráadásul ajándékot is hoz (kenyeret, whiskyt, vagy aprópénzt) szerencsét hoz, míg egy világos hajú nő egyenértékű a katasztrófával. Ha nagyon félnek a szőke nőktől, a ház lakója is érkezhet először a házba, de éjfél előtt ki kell mennie, és csak az után mehet vissza, hogy az óra elütötte az éjfélt.szilveszterkor jósolják meg az ország politikai jövőjét - tudtuk meg a szilveszter.hu weboldalról . Ha új év előtt nyugati szél fúj, akkor gazdagság és jóllét vár az országra. Amennyiben viszont keleti a szél, akkor a brit befolyás fog erősödni a következő évben.Ugyanitt írnak egy izgalmas, de nem veszélytelentradícióról: jobb, ha újévkor a fejünk fölé nézünk, ugyanis ekkor megszabadulnak minden régi kacattól. Az ünnepi lomtalanítást az ablakon keresztül végzik, amiis elterjedt szokás. Itt rendkívül komolyan veszik az újévi hagyományokat: gyakran nagyobb bútoroktól, elektronikai cikkektől is megszabadulnak az ablakokon keresztül, például egy hűtőszekrénytől. A veszélyes újévi hagyomány ellen a rendőrség is küzd, ugyanis nem ritkák a sérülések.