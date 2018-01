Idegesítő dolgot orvosol a Google Chrome frissítése

Talán nincs is annál idegesítőbb, amikor egy honlapon automatikusan elindulnak a videók böngészés közben. A Chrome új frissítésével ezeknek az időknek vége, ugyanis a Google a héten dobja ki a Chrome böngésző legújabb frissítését. Az eddig kényszermegoldásként alkalmazott lapbezárás vagy átmeneti némítás helyett most már tartósan is némíthatók lesznek ezek a honlapok, így az újbóli látogatásnál nem kell ismét ezzel bajlódni. A új verzió települése után már csak annyi a felhasználó dolga, hogy szimplán a megnyitott lapfülre jobbklikkel, és kiválasztja a szükséges opciót.