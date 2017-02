Idegesítő, hangos, azonnal indul a videó a Facebookon, de van megoldás

A szerintünk igencsak idegesítő újítással kapcsolatban több jó hírünk is van - írja a hvg Ha a telefon le van némítva, akkor a videók sem lesznek alapból hangosak. De van lehetőség arra is, hogy kikapcsoljuk ezt a zavaró funkciót.A telefonos appban a Beállításokon belül, a Fiókbeállításokban van egy hangokra vonatkozó rész, itt napokon belül mindenkinél meg fog jelenni egy Videos in News Feed Start With Sound (magyarul valószínűleg az üzenőfalon lévő videók hangosan indulnak, vagy valami ilyesmi) menüpont, ezt a kapcsolót érdemes off/ki állapotra állítani. (Ha most még nem találja ezt a beállítást az alkalmazásban, érdemes pár napon belül ismét megpróbálnia, hamarosan ott lesz.) - tudjuk meg az oldalról.