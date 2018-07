Idén is többnapos programsorozat övezi a füredi Anna-bált

Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója elmondta, hogy hatodik alkalommal rendeznek prímásversenyt a bált megelőzően. A július 17-én és 18-án megrendezendő versenyre 11 zenész jelentkezett, köztük egy szlovák prímás is, aki magyar zenét játszik majd. A verseny szerdán este a Gyógy téren ér véget - fűzte hozzá.



Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója elmondta, hogy Puccini és kortársai szerzeményeit adja elő az Operaház énekkara július 19-én, csütörtökön este a Gyógy téren, másnap az Operaház zenekara ad koncertet, július 21-én, szombaton pedig a balettkar lép színpadra. Vasárnap este mutatják be a Puccini: Bohémélet című operafilmet - fűzte hozzá. Bóka István, Balatonfüred polgármestere (FIDESZ-KDNP) kiemelte, hogy Roby Lakatos és a Mendelssohn kamarazenekar ad koncertet a bálon, amelynek fővédnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter lesz, és amelyre csaknem ötszáz vendéget várnak.



Mint hozzátette, Balatonfüred partnervárosaiból 28 fiatal hölgy érkezik a bálra, és öt helybéli elsőbálozó fogadta el a város meghívását az eseményre. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója kitért arra, hogy a hagyományokhoz hűen idén is átadják a manufaktúrában készített Kiss Ernő-díjat és a három fődíjat. A hölgyek nyakába kerülő szív ibolyalila lesz tisztelgésként Erzsébet királyné, azaz Sisi emléke előtt, miután tavaly volt születésének 180. és idén lesz halálának 120. évfordulója. A bálra érkező étkészletek értéke meghaladja a 60 millió forintot - tette hozzá.



Tóth József, az Anna Grand Hotel séfje elmondta, hogy a báli menüben egyebek mellett kecsege, kacsamáj, uborkazselé, hideg őszibarack-krémleves és borjú szerepel, a desszertben pedig a nyári gyümölcsök játsszák a fő szerepet. Cserép László, a balatonfüredi önkormányzat kulturális osztályának vezetője kiemelte, hogy újdonságként a bál közönsége is sétakocsikázhat hintóban, ami korábban a bálkirálynő kiváltság volt. Megjegyezte: a bállal egy időben tartandó Anna-utcabállal a kötetlenebb szórakozás kedvelőinek kínálnak programot.