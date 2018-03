Idén újra lehet magyar Oscar - hétfő reggelre kiderül, kiket díjaz a bizottság

Erős a mezőny

Saoirse Ronan, a legjobb film kategóriában jelölt Lady Bird című film főszereplője.

– Bőven szolgáltatott az elmúlt időszak annyi témát Hollywoodnak, hogy ne legyenek gondban a gála szervezői – mondja Kovács Gellért filmkritikus. – A #metoo kampányra biztos erőteljesen reagál majd a show műsorvezetője, Jimmy Kimmel, de valószínűleg a teljes show is. Azt, hogy a botrány hatással lesz-e a végső eredményekre, nehéz eldönteni. A jelölésekre nyilván hatott, de ez egyébként egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne érdemelték volna meg a lehetőséget – magyarázza.– Hollywood mindig is így működött: ha volt valamilyen politikai divathullám, az megerősített bizonyos jelölteket, de ez nem azt jelenti, hogy kóklereket ismernének el. Olyan filmeket és alkotókat még így sem jelölnek, akik ne érdemelnék meg az említést. A Golden Globe-on előfordulhatnak fura dolgok, de az Oscaron biztosan nem – vélekedik a filmkritikus.Nagyon jó filmeket és nagyszerű színészeket, alkotókat jelöltek Oscarra idén, véli a szakértő. – Ha a legjobb film kategória jelöltjeit vesszük, bátran mondhatjuk, hogy bármelyik film megkaphatná a díjat, és nagyjából ugyanez igaz a rendezői és színészi jelölésekre is – részletezi Kovács Gellért, és megosztja velünk, hogy szerinte a Churchillről készült A legsötétebb óra kilóg a sorból.– Nem kiemelkedő film, egyértelműen azért készült, hogy Gary Oldman óriásit játszhasson benne, ami sikerült is. Ennél sokkal jobb és izgalmasabb teljesítményekkel találkozhatunk a mezőnyében. Gondoljunk csak a Lady Birdre vagy a Tűnj el!-re, a Dunkirkre, A három óriásplakátra vagy A víz érintésére – avat be, és elmondja, még nem tudni, ez egy olyan gála lesz-e, ahol egy-egy film kap sok díjat, vagy elszórják a szobrokat – bár nekünk, magyaroknak főleg akkor lesz izgalmas, ha Enyedi Ildikó is szoborral tér haza, mondja a filmkritikus.

A Testről és lélekről győzhet

– Van esélye győzni, de tudni kell, hogy addig, amíg a kilenc legesélyesebb film közé nem került be a Testről és lélekről, nem csináltak nekikülönösebb kampányt, csak utána. Azért jutott a kilencbe, mert jó film – folytatja és hozzáteszi, a Weinstein-botrány miatt számíthat, hogy Enyedi Ildikó az egyetlen nő a kategóriájában, de még ha ez közre is játszana, szégyellnünk akkor se lenne mit. Az Oscar mindig is ilyen volt.

Gary Oldman befutó

Idén Gary Oldman az egyetlen tuti befutó a kritikusok szerint. A legsötétebb órában alakított Churchill-szerepért biztosan Oscart nyer.

A Testről és lélekről a tematikus vonulat nélkül is megérdemelné a díjat. – Nem mindenki tartja esélyesnek egyébként, de ez most nem az az Oscar-gála lesz, ahol lenne egy tuti befutó, ahogy tavalyelőtt például a Saul fia volt. Enyedi Ildikó győzelmére az orosz film, a Szeretet nélkül tán a legveszélyesebb. A rendezőjét is jelöltékmár, ráadásul ez egy nagyon érdekesen politikus film. Nyílt színen viszont nem az: egy válás, egy mély és megrázó családi drámatörténetének bemutatásán keresztül árul el nagyon sokat Oroszországról – avat be a kritikus és rávilágít, a chilei film is esélyes lehet a győzelemre. – A négyzetet, amit a legtöbben befutóként emlegetnek, nem mondanám annak, még akkor sem, ha Cannes-ban nyert. Az a szatirikus hozzáállás, amit a film képvisel, nem feltétlenül jön be a filmakadémiának. Nagyon európai, nagyon fura, nagyon kegyetlen – összegzi.Kovács Gellért egyetlen tuti befutót lát az idei gála előtt, ő pedig Gary Oldman. – Szerintem nem is kérdés, hogy a férfi főszereplőkkategóriájában ő viszi a díjat. A legjobb mellékszereplők közül Sam Rockwell (Három óriásplakát) tűnik a legesélyesebbnek. Amit csak azért sajnálok, mert szerettem volna, ha végre elismerik Willem Dafoe-t is, aki nagyon szépet játszott a Floridai álomban – mondja, és hozzáteszi, ha a legjobb filmről van szó, ő a Szólíts a neveden!-nek, A három óriásplakátnak vagy a Fantomszálnak adná az Oscart.

Meryl Streep 22-szer

Meryl Streep idén 22. jelölését gyűjtötte be A Pentagon titkaiban nyújtott alakításával.

– Amikor még csak hallani lehetett arról, hogy Spielberg elkészítette A Pentagon titkait, mindenki a legnagyobb esélyesek között tartotta számon, végül csak két jelölést kapott, a legjobb film és a legjobb női főszereplő kategóriában, aki egyébként épp Meryl Streep – világít rá.– Ha Meryl Streepnek van egy filmje, valóban jelölik Oscarra, de az idei még saját magához képest is kimagasló alakítás. „Játszott valamiben, és jelölni kellett" – ezt mutatta a tavalyi jelölése a Tökéletlen hangért. De most tényleg nem lehetett kihagyni, csodálatos, fantasztikusan erős alakítás ez tőle – avat be a filmkritikus, és megosztja fájdalmát egy másik nagyon sokszor jelölt alkotóval, az operatőr Roger Deakinsszel kapcsolatban.– Az idei a 14. jelölése, és még sohasem nyert. Aligha hiszem, hogy a Szárnyas fejvadász folytatásáért megkapja az Oscart, pedig nincs olyan operatőr, aki ne említené a példaképei között. Ha ez az ember a forgalmi dugót kapja le kamerával, azt is zseniálisan csinálja – véli.

Plágium A víz érintése?

Sally Hawkins A víz érintésében nyújtott felejthetetlen alakítást – ő is esélyes a győzelemre.

Plágiummal vádolja a 13 Oscar-díjra jelölt A víz érintése című film készítőit, köztük a rendező Guillermo Del Torót a néhai Paul Zindel Pulitzer-díjas író fia, aki azt állítja, hogy a film alapötletét apja egy 1969-ben bemutatott színdarabjából vették. Mindkét történetben egy laboratóriumban éjszakai műszakban dolgozó takarítónő a főszereplő, aki beleszeret egy vízi lénybe, egy titokzatos tudományos kísérlet alanyába.

Mindkét nő élelmet visz a lénynek, így teremt vele kapcsolatot, és mindketten felmosóronggyal táncolnak a víztartálya előtt egy szerelmes dallamra. Mindketten megtanulnak kommunikálni a lénnyel, és mindkét laboratórium érintett titkos katonai műveletekben. Mindkét főhős rájön, hogy végezni akarnak a lénnyel, és mindkét laborban szóba kerül az „élve boncolás" is. A takarítónők mindkét produkcióban meg akarják menteni a lényt, és szennyestartóban akarják kicsempészni a laborból. Del Toro cáfolja a vádakat.