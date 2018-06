Időseknek készült okostelefont dobtak piacra

Egy EU felmérés szerint a magyar nyugdíjasok közel 40 százaléka él egyedül. Nekik sokszor az egyetlen lehetőség a szeretteikkel való kapcsolattartásra a telefon. Pozitív tendencia, hogy ebből a korosztályból, - a kezdeti félelmeken túllépve - egyre többen használnak rendszeresen, internetezésre alkalmas eszközöket, így okostelefont is. Már léteznek kifejezetten az ő életvitelüket segítő mobilok is.



Az NMHH felmérése szerint a nyugdíjasok körében az elmúlt évhez képest megkétszereződött az okostelefont használók száma, minden negyedik 60 év feletti embernek van már ilyen készüléke. A Magyarországon kapható okostelefonok többsége ugyanakkor a nyugdíjasok számára nehezen kezelhető és bonyolult, ami nagyban megnehezíti a kapcsolattartást szeretteikkel. A hazai piacra idén nyáron érkezik egy svéd cég, ami az idősebbek igényei és elvárásai alapján fejleszti telefonjait, azokra a problémákra és élethelyzetekre fókuszálva, amelyek az idősebbek mindennapjait megnehezíthetik.



A Doro 8040-es okostelefon egyszerű, logikus menürendszerrel, érintőképernyő mellett fizikai gombokkal, és dedikált segítségkérő gombbal rendelkezik. A hallókészülékkel is kompatibilis telefonban egy funkciói is megtalálható, amivel a családtagok, barátok akár messziről is tudnak segíteni a készülék beállításában. Ezzel a funkcióval például új kontaktokat adhatunk szüleink, nagyszüleink telefonjához, igény szerint állíthatjuk a telefon hang- és fényerejét, ha az véletlenül elállítódott, vagy akár a háttérképet is megváltoztathatjuk a tulajdonos engedélyével a telefonon, így megoszthatjuk például az unoka legaranyosabb fotóját akkor is, ha több száz kilométerre lakunk egymástól. A GPS funkciónak köszönhetően pedig távolról tudjuk elnavigálni szerettünket az esetlegesen elvesztett telefonjához.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)