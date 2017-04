Idősember-illatot semlegesítő kozmetikumot dobtak piacra

Már több kutatás is kimutatta, hogy létezik az úgynevezett “idős illat" - ugyanis az emberek meg tudják különböztetni, mely testszag mely életkorhoz tartozik - sőt, a japánoknak külön szavuk is van erre (Kareishu).Pont ezért nem is oly meglepő, hogy épp Japánban fejlesztettek ki egy olyan kozmetikumcsaládot, ami semlegesíti ezt a (sokak által kellemetlennek titulált) illatot. A parfümök egész konkrétan a korosabb emberek testszagát meghatározó 2-noneal nevű aldehidet semlegesítik, így fejtik ki hatásukat - idézi a New York Daily Newst a borsonline.hu Hogy mekkora lesz a kereslet a Shiseido Csoport új termékeire? Ez még a jövő zenéje...