Így búcsúznak Chester Benningtontól a Twitteren és az Instagramon

Chester Bennington holttestét csütörtökön a Los Angeles-i rendőrség találta meg. A halálesetről itt olvashat bővebben.A Twitteren nagyon sokan emlékeztek meg a 41 éves korában elhunyt énekesről.Elsőként álljon itt a Linkin Park búcsúja: "Család vagyunk. Mindig és mindörökké."A Billboard a tíz legnagyobb slágerével emlékezik a Linkin Park énekesére.Az Imagine Dragons is gyászol: "nincsenek szavak".Dwayne Johnson, színész: "Nagyon sajnálom a híreket, amiket Chester Benningtonról szólnak. Sok szeretetet, erőt és fényt küldök a családjának, a gyermekeinek".Az FC Inter labdarúgóklub egy közös képpel búcsúzik az énekestől.Bryan Adams írta:Kristian Kostov, a bolgárok fiatal énekese, aki az Eurovíziós Dalfesztiválon is szerepelt, köszöni Chesternek a dalait és mindent, amit életében tett.Jimmy Kimmel szerint Chester volt a legkedvesebb ember, aki valaha megfordult a show-jában. "A szívem összetört a családjával és a barátaival együtt. Szörnyen fog hiányozni".Avril Lavinge, énekesnő egy közös fellépésről készült képpel emlékezik.