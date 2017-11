Így énekelt Radics Gigi Jamie Foxxnak - videó

Eddig is tudtunk róla, de most végre hallhatjuk is!





A videóért kattintson ide! >>







Néhány napja volt azzal tele a sajtó, hogy nem kisebb megtiszteltetés érte Radics Gigit, mint hogy énekelhetett a hazánkban tartózkodó hollywoodi sztárnak, Jamie Foxxnak. Ugyanakkor nem csak neki, de vele közösen is énekelt. Most pedig már azt is meg tudjuk mutatni, hogy hogyan sikerült a közös zenélés - írja a BorsOnline hirdetés hirdetés