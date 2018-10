Így ért véget Emilio legénybúcsúja

Teljes erőbedobással készül esküvői fogadalma megújítására Tina és Emilio, akik hét év után hamarosan ismét kimondják a boldogító igent. A nagy nap előtt Emilio még egy szolid legénybúcsú keretében szerette volna kiereszteni a fáradt gőzt. A szűk körű összejövetelre vendéget is hívott a csapat Mohácsi Brigi énekesnő személyében. Bár ez utóbbi már Tina előtt sem volt titok, Emilio úgy döntött, nem mondja el a teljes igazságot Tinának.



– Tina úgy tudja, hogy Rigó Jancsi barátomhoz megyünk, Szlovákiába és ez lesz a ceremónia előtti kikapcsolódás. Azonban valójában Takács Csabánál ünneplünk: egy kis wellness, közös főzés, lazulás. Természetesen Brigi társaságára is számítunk, őt is meghívtuk – mondta Emilio, aki remekül érezte magát mindaddig, amíg neje be nem toppant a legénybúcsúra.



– Nem az a baj, hogy szervezett valamit, ahogy az sem baj, hogy erre meghívta Brigit. Szó sincs féltékenységről! A csúsztatás, a sumákolás az, amit nem bírok. Egy ideje folyamatosan egyeztettünk Brigivel, így pontosan tudtam, hogy Emilio csúsztat a legénybúcsú kapcsán. Csak azért jöttem el Brigivel, hogy tisztában legyen vele és megjegyezze: az én eszemen nem lehet túljárni. Bár mentségére szóljon, hogy ezt az egészet nem legénybúcsúnak, hanem egy matinénak nevezném inkább – mondta Tina, aki a felhőtlen hangulat közepette állított be a titkos összejövetelre. Hogy mit szólt ehhez Emilio kiderül kedden 21:00-kor a Sláger TV-n.