Így harcolna a Facebook az álhírek ellen

Több médiavállalattal és kiadóval kötnek partnerséget, hogy újításokat vezessenek be és tovább fejlesszék a tartalomközlést az oldalon - írja a Nuus Nagy pofon volt a techóriás számára, hogy kiderült, hogy az amerikai elnökválasztás alatt algoritmusaik valamiért kiemelt helyre dobáltak több álhírt (itt már sokat magyaráztunk az álhírproblémáról). Korábban is igyekeztek már oltani a tüzet, de most úgy tűnik, hogy teljes mellszélességgel igyekeznek kiállni a valódi újságírás mellett.Az új projekt partnerekkel való együttműködés keretein belül fejlesztené tovább a médiatartalmak előállítását és fogyasztását a Facebookon. Több vállalattal és kiadóval szerződtek le, akikkel jelenleg is új funkciókat és fejlesztéseket tesztelnek. Bevezetnék például a Facebookon is az eredetileg Snapchaten megjelenő, de az Instagram által is lenyúlt Storiest – derül ki a projektről szóló blogposztból. Aztán jól teleszórják majd reklámmal, ahogy az Instagramon is tették; merthogy a videóknál megjelenő reklámok is a tervezett újítások között szerepelnek, amivel elmondásuk szerint a médiacégeket szeretnék támogatni – a jelenlegi információk szerint 55 százalékot kapnak majd a feltöltők a mid-roll (videók közben megjelenő) hirdetésekért.Tovább fejlesztenek olyan meglévő tartalomközlési funkciókat, mint a Live és a 360 fokos videók, valamint az instant cikkek. Emellett új, ezekhez hasonló termékeket is bevezetnének, de ezekről egyelőre többet nem lehet tudni.