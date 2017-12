Így karácsonyoznak a magyarok

– derült ki a Lovebox legfrissebb felméréséből*.A legtöbben csúcsdísszel szeretik a fát, a férfiak számára elengedhetetlen a szaloncukor és a káosz, a csillagszórót pedig kétszer annyian választják, mint a gyertyát. A megkérdezettek háromnegyede igyekszik a rászorulókon is segíteni. Az asztalon a rántott hal és a töltött káposzta fej-fej mellett halad, a bejgli viszont egyértelműen veri a mézeskalácsot. Lássuk, mit szeretünk még karácsonykor!

A Lovebox legfrissebb felméréséből kiderült, hogy a válaszadók harmada csak egy-két héttel karácsony előtt áll neki feldíszíteni a lakást, minden ötödik ember pedig csak december 24-én teszi ki a karácsonyi dekorációkat a házban. Vannak azonban, akik Advent első vasárnapján indítják a hadműveletet (16%), néhányan pedig már novembertől „csepegtetik" a karácsonyi hangulathoz szükséges kellékeket (16%). Minden 10. válaszadó azonban szereti a grincset játszani, és ódzkodik mindenféle karácsonyi giccstől a házban. A válaszadók több mint negyede ellenben már december 24. előtt feldíszíti a fát is.Avagy mi kerül a fenyőfára 2017-ben? A többség csúcsdísszel és inkább bolti, mint saját készítésű díszekkel ékesíti a fát. A férfiak közel kétharmada káoszpárti, azaz mindent fel a fára, a nők viszont valamivel visszafogottabbak, a hölgyek fele ugyanis a hasonló színvilágú ketyerékkel ellátott design fát kedveli inkább. Igazi fenyőre szavaz a megkérdezettek több mint 70%-a a műfenyővel szemben, és a csillagszóró hasonló arányban ugyancsak győzedelmeskedik a gyertya felett.A Lovebox felmérése szerint a megkérdezettek 80%-a inkább forralt bort iszik, mint rumos teát, és természetesen a fehér karácsonyt választaná a kandalló melegével szemben. A Mennyből az angyal elpáholja a Jingle Bells-t, ugyanis a megkérdezettek kétharmada inkább az előbbit hallgatja karácsonykor, a bejgli pedig 3/4-1/4 arányban kiüti a mézeskalácsot. (A férfiak még ennél is jobban szeretik a bejglit, 85%-uk választaná azt a mézeskalács helyett, ugyanakkor a nők 40%-a inkább a mézeskalácsot ropogtatja.) És természetesen nincs karácsony Kevin nélkül… vagy mégis? Az igazából szerelem idén még a férfiak körében is győzedelmeskedett, összességében 60-40 százalékos arányban többen néznék a romantikát, mint a betörőket. A rántott hal és a töltött káposzta között pedig továbbra sincs igazság: fej-fej mellett haladnak, ha a karácsonyi menüről van szó.Ha karácsony, akkor ajándék, ez már tulajdonképpen tény. A többség számára azonban teljesen mindegy, hogy mit kap karácsonyra, a lényeg, hogy meglepetés legyen, ugyanakkor a Lovebox felmérése szerint a válaszadók harmada mégis inkább biztosra megy, és kizárólag előre leadott lista alapján választ karácsonyi ajándékot, hogy mindenki örüljön. Ünnepekkor pedig csak csinosan és szépen, ugyanis kiderült, hogy a válaszadók kétharmada számára kizárt, hogy mackóban karácsonyozzon. Év vége felé minden ötödik ember még azokat a rokonokat is meglátogatja, akikkel nincs jóban, és talán előremutató, hogy csak a megkérdezettek harmada számára jelenti a karácsony az év legstresszesebb időszakát. A megkérdezettek háromnegyede igyekszik a rászorulókon is segíteni.Jó tudni! Majdnem minden ötödik felmérésben résztvevőnek indult már kapcsolata karácsony táján, úgyhogy hajrá mindenki, és boldog karácsonyt!* A felmérés 399 fő részvételével készült a Lovebox.hu társkereső oldal felhasználói körében 2017 novemberében.