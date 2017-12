Így kerülje el a karácsonyi kajakómát!

A következő napok egyik "legnépszerűbb" problémája bizonyára a nem hivatalos néven futó kajakóma lesz: az az érzés, amikor tudjuk, hogy sokat ettünk, de onnan már nincs visszaút. Néhány tippel próbálunk segíteni, hogy önfeledten tudjon karácsonyozni az ebédek és a vacsorák sorozata után is.



Először is: egyen lassan! Nem sürget senki, bár biztos félő, hogy nem jut valamelyik sütiből, de van idő! Rágja meg nyugodtan a falatot, ez is segít az emésztésben. Kiegészítő tipp: ha beszélünk, akkor jóval lassabban tudjuk "sokkolni" a gyomrunkat, szóval, beszélgessen egy jót a családdal, tart, ameddig tart az ünnepi étkezés.



Ha már túl vagyunk minden fogáson, tegyen egy rövid sétát. Persze, csábító a kanapé és a fotel, de ha csak 10-15 percet sétálgat, az már sokat segít az emésztésben. Ha mozog, a vércukor szint sem fog annyira ingadozni, szóval talán még egy plusz bejgli is belefér.



Pár korty gyógynövényes tea. Persze, a cukros üdítők meg a sör sem csúszik rosszul ilyenkor, de mondjuk ha egy kis gyömbérteát elkortyolgat sétálgatás közben, az úgy nagyjából telitalálat. De a kamilla- vagy a fahéjas tea is segítségre lehet. Ha viszont inkább kihagyná, akkor azt tanácsoljuk, egy pohár víz egy kicsivel, mondjuk úgy tíz perccel az után, ahogy befejezte az étkezést, ez is segíti az emésztést. Sok sikert, mi szurkolunk, hogy sikerüljön kivédeni a kajakómát!