Így készülnek a húsvétra az Irigy Hónaljmirigy sztárjai

Lassan a nyakunkon a húsvét, ami a karácsony után talán a második legnagyobb családi esemény, amikor kicsit mindenki visszavesz a munkából, és a szeretteivel tölti az időt. Megkérdeztük az Irigy Hónaljmirigy tagjait, hogy ők hogyan készülnek a tavasz egyik legszebb ünnepére.



Sipos Peti idén nem otthon tölti az ünnepeket, a feleségével közösen utaznak egy görög hajóútra, bár elmondása szerint nem volt szándékos az időpontválasztás. Két fia itthon marad ugyan, de nem aggódik miattuk.



- Már most fő a sonka, készülnek az ételek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a fiúk nagymamája tökéletesen elkényezteti majd őket a négy nap alatt. Amikor még kicsik voltak, jártunk közösen locsolkodni, de most már nem tudom őket rávenni - kicsit sajnálom is, hogy nem érdekli őket ez a népi hagyomány. Az anyjuk meg az unokahúguk azonban sosem maradhat ki a jóból, őket minden évben meglocsolják - nevetett Peti.



Varga Győző általában elutazik húsvétkor a családjával, idén is terveznek néhány napot pihenni de természetesen maradnak a fellépések is az ünnepek alatt is. Régen ő is járt locsolkodni, de amióta a fia nagyobb lett, azóta csak a felesége örülhet ennek a nemes hagyománynak. Győző azt is elmondta, hogy a menü szokásos része náluk is a sonka, amelyből elmondása szerint irdatlan mennyiséget tud megenni, a zenekar többi tagjával egyetemben.



- Több vidéki fellépés alkalmával találkozunk olyan kedves gazdaemberekkel, akik húsvétkor is gondolnak ránk, így rengeteg sonkát kap a zenekar. Az ünnepek után természetesen megosztjuk egymással a tapasztalatokat próbán a srácokkal, hogy melyik ízlett a legjobban - árulta el Győző.



Sipos Tomi kislánya idén már három és féléves, így most abban a korban van, amikor minden élmény új számára. Tomi elmondása szerint azért (is) öröm egy kisgyermek, mert ilyenkor a szülők újraélik a saját gyerekkorukat.



- Emmának van egy kis udvarlója, egy szerelme, aki idén átjön meglocsolni a kislányomat - nagyon izgatottan várjuk már mi is! Természetesen lekádereztük előtte azért az egész családot - mosolygott Tomi. Hozzátette, idén is tervezik a hagyományos tojáskeresést: Már tavaly is csináltunk Emmának ilyet, és nagyon élvezte. Múlt évben is nagyon jó érzés volt, hiszen egy picit visszacsempésztük a saját életünkbe is ezt a gyermeki örömöt - tette hozzá az Irigy Hónaljmirigy énekese.



A zenekar legújabb, Darabokra törted a számom című dalukhoz forgatott klipjüket már több mint kétmillióan látták, de a Mirigy robog tovább. Májusban érkezik a következő videó, addig is sok fellépés vár még a fiúkra. Legutóbb például Svájcban, Zürichben adtak nagysikerű koncertet.