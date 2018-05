Így köszöntik édesanyjukat A Nagy Duett sztárjai - videók

A TV2 a duettek vasárnapi fellépése előtt anyák napja alkalmából kérdezte az énekeseket - írja a borsonline.hu . Rózsa György meghatva emlékezett édesanyjára, akitől 64 éven át minden szép és jót megkapott."Nem hiszem, hogy valakinek jobb anyukája van, mint nekem volt˝ - emlékezett vissza Rózsa György, aki elmondta, hogy Csilla lányával nem ünnepelnek, inkább a temetőben emlékeznek elhunyt szeretteikre.Tóth Andi igyekszik egész évben maximálisan odafigyelni édesanyjára, ezért az ő családjában nem kerítenek nagy feneket az anyák napi ünneplésnek.A múlt héten kiesett páros, Gergely Róbert és Megyeri Csilla is köszöntötte édesanyját, Gergely Robi anyukája idén tölti be 80. születésnapját. Megyeri Csilla idén is virággal köszönti anyukáját.Horváth Tamás és Balázs Andi egyaránt elvesztette már édesanyját, mindketten egy történettel emlékeztek. Horváth Tamás elmesélte, hogy nyolcévesen egy verset írt anyukájának, amelyet édesanyja megőrzött, most is megvan. Balázs Andi anyukája 26 évig őrzött egy préselt virágot, amelyet kislányától kapott, anyukája halála után így most már Andi őrizheti tovább a gyerekkori anyák napi emléket.Gönczi Gábor szerencsésnek mondhatja magát, mert elmondása szerint két tyúkanyó vigyáz a családra, saját anyukája mellett felesége anyukája is nagyon gondoskodó, ráadásul még velük van az egyik nagymamája is, aki 95 éves.