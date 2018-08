Így néz ki az 55 éves Brigitte Nielsen két hónappal a szülés után - fotó

Brigitte Nielsen még most, 55 évesen is megtartotta hibátlan stílusérzékét és manökenalkatát. Utóbbit még a szülés sem kezdte ki: alig két hónapja, hogy világra hozta ötödik gyermekét, az 1990-es években ünnepelt modell máris visszanyerte régi alakját -Sőt az örökmozgó modell-színésznő még szülési szabadságot sem vett ki, helyette máris visszatért a konditerembe, és az ügyeit is maga intézi. Imád rohangálni a városban, tehát valószínűleg a rengeteg energiájának köszönheti csodás alakját.