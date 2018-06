Így tartja magát formában a Miss Balaton szépségkirálynője - fotók

Rákos Lilit közel egy éve választották meg a Miss Balaton legszebbjének. Már javában zajlik az idei verseny, az első castingon már túl is vannak a lányok, sőt a napokban derül ki, hogy ki jut tovább a legszebb 24 közé. A 2017-es királynő most még néhány tippel szolgál, ami nem csak idei versenyzőknek lehet hasznos, hanem mindenkinek, aki szeretne még kicsit formálni magán a nyaralás előtt.– Majdnem mindennap futok egy órát a szabadban, nyáron főként reggelre vagy estére időzítem, amikor már kellemes az idő. Emellett legalább hetente háromszor-négyszer az alábbi gyakorlatokat csinálom végig, így tartom magam formában. Ha belefér az időmbe, akkor még TRX-re szoktam elmenni – árulta el Lili.– A szép, formás hasért olyan hasprést végzek, hogy a könyökömet az ellentétes térdemhez érintem, miközben folyamatosan feszítem a hasam. A fenekemet is két talajgyakorlattal edzem, mindkettő térdelőállásból indul, az egyiknél a térdben behajlított lábamat emelgetem oldalra, a másiknál pedig a hátul kinyújtott lábamat keresztezem a másikon. Végül egy kicsit csalós négyütemű fekvőtámasszal zárom az edzést – osztotta meg tippjeit a szépségkirálynő.Az akár otthon is elvégezhető gyakorlatokból 3X30-as sorozatokat szokott végezni Lili, és az eredmények magukért beszélnek, a fiatal szépség alakja tökéletes.