Így tiltakozik Colin Firth a Brexit ellen

Colin Firth Oscar-díjas brit filmsztár felvette az olasz állampolgárságot, amelyet az Európai Unióból való brit kilépés elleni tiltakozásul igényelt a brit mellé.



Az olasz belügyminisztérium pénteken este jelentette be, hogy a színész, aki olasz nőt vett feleségül "és többször is kinyilvánította hazánk iránti szeretetét", megkapta az olasz állampolgárságot.



Az 57 éves színész 1997-ben házasodott össze Livia Giuggioli olasz filmproducerrel, akitől két gyereke született, Luca és Matteo. Felesége és két gyereke már eddig is kettős állampolgár volt.



Colin Firth folyékonyan beszél olaszul, és háza van a közép-olaszországi Umbria tartományban. A színész a közelmúltban többször is élesen bírálta Nagy-Britannia várható kilépését az EU-ból.



Firth 2011-ben A király beszédében nyújtott alakításáért nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, a filmvilág legrangosabb elismerését.