Így ünnepelte a sztárvilág a Story Ötcsillag- és Érték-díjasokat

Immár 19. alkalommal vonult végig a hazai sztárvilág krémje a Story Ötcsillag- és Érték-díj Átadó Gála vörös szőnyegén. A régi hagyományokat folytatva ezúttal is egy impozáns esemény keretein belül díjazták a média, a művészetek és a sport területén az elmúlt évben kiemelkedőt alkotó személyiségeket. A gála történetében először a magazin szerkesztősége Legenda-díjat is átadott.Idén is ámulatba ejtő ruhaköltemények és többszáz jeles vendég volt ott a Corinthia Hotel Budapest báltermében, és ünnepelte a Story magazin olvasói, illetve a Pataki Ági filmproducer, Udvaros Dorottya színésznő, Kovács Katalin kajakozó, Balázs Fecó énekes-zenész és Rózsa György, televíziós személyiség által alkotott szakmai kuratórium választottjait. Liptai Claudia és a Story főszerkesztőjéből erre az estére társműsorvezetővé avanzsáló Kolossváry Balázs konferálták fel az elismerésekben részesülteket.A televíziós személyiségnek járó Érték-díjat Boros Krisztina kapta a Házon kívül című műsorban végzett munkájáért. A 200-nál is több nagylemez elkészítésében közreműködő Hrutka Róbert lett a zenész kategória győztese, Borbély Alexandra az Oscar-díjra is jelölt Testről és Lélekről című film főszereplőjeként kapott elismerést, Tompos Kátyát pedig kimagasló színészi munkájáért díjazta a kuratórium. Sikeres sportolóink közül ezúttal Baji Balázst köszöntötték és ünnepelték, méghozzá abból az apropóból, hogy a tavalyi londoni világbajnokságon, a 110 méteres gátfutásban elért harmadik helyével az első magyar atléta lett, aki a szabadtéri világbajnokság futószámában érmet szerzett.Az Ötcsillag-díjakat ezúttal is a magazin olvasói szavazták meg. Ördög Nóra az év műsorvezetője, a TV2-n futó A Nagy Duett pedig az év produkciója lett. Színész kategóriában az Örkény Színház társulati tagja, Csuja Imre diadalmaskodott. Ugyan Csuja színházi elfoglaltágai miatt személyesen nem tudta átvenni a díjat, így frappáns videóüzenetben mondott köszöntetet. A Story kedvence az RTL Klubon futó Konyhafőnök VIP lett.A magazin szerkesztősége az idei Életmű-díjat a V’73 és a V’Moto-Rock egykori tagjának, Lerch István énekes-dalszerzőnek ítélte. A ceremónia végén rendhagyó módon a Legenda-díjat is átadták az elmúlt ötven évben a hazai és nemzetközi porondon is kirobbanó sikereket elért Neoton Famíliának. Az együttes tagjainak tiszteletére egy különleges meglepetésprodukcióval készültek a szervezők: Zséda és Király Viktor a banda legnagyobb slágereit új zenei köntösbe öltöztetve egy különleges, csak erre az alkalomra készült produkciót adott elő.