Így válasszunk bort a karácsonyi asztalra

Borkalauz kezdőknek (is)

Hogyan válasszunk bort, miről árulkodik az ár? Mire kell odafigyelnünk az ital szervírozásánál és mit tegyünk, hogy tökéletes legyen a fogyasztás élménye? Az ünnepek alkalmával pedig különösen felértékelődik, hogy az ételek mellett igazán finom italokkal rukkoljunk elő. Íme, pár tipp ehhez Kovács Zita borásztól, hogy a kezdők is kiigazodjanak a borok világában.



Csak a drága bor a jó bor?

Bort vásárolni kezdő borfogyasztóként sosem egyszerű feladat, de a kutakodást semmiképpen sem egy hipermarket polcai előtt állva érdemes elkezdeni. Ma Magyarország a borkedvelők paradicsoma, rengeteg kiváló ital található a piacon nagyon jó áron. Akár különböző borbárok kínálatai alapján is kiválaszthatjuk kedvencünket és sok esetben lehetőségünk van a vásárlás előtti kóstolásra is.„Régen elmúlt már az a világ, hogy csak a drága bor a jó bor. Minőségi italokhoz lehet hozzájutni már akár 1500-2000 forintos árkategóriában is" – kezdte Kovács Zita borász. „A címke sokszor megtévesztő lehet, egy szépen megtervezett logó mögött viszont nem biztos, hogy jó bor rejtőzik."



Mire figyeljünk szervírozásnál?

Ha sikerült kiválasztani a megfelelő bort, nagyon fontos hogyan szervírozzuk. „A borfogyasztásnak van egy “rituáléja" amit nem véletlenül találtak ki. A legfontosabb a megfelelő hőmérséklet. A fehér és rosé borok ideális élvezeti értéke 12-14 °C körül van, míg a vöröseket szobahőmérsékleten fogyasztjuk" – árulta el Zita. Kibontáskor mindig ellenőrizzük a bor színét: fehérek esetében mindig tiszta, átlátszó folyadékot kell látnunk, amelynek színe a vízszínűtől az aranyig változik. Vöröseknél szintén sok árnyalat fedezhető fel fajtától függően, de a bor itt sem lehet zavaros. Ezt legkönnyebben úgy tudjuk ellenőrizni, ha a poharunkat egy fehér lap vagy terítő elé tesszük.



A borkóstolás művészete

A borokról megízlelésük nélkül szinte lehetetlen véleményt alkotni. Szerencsénkre hazánkban számtalan olyan hely van már, ahová bátran bemehetünk kóstolni és utána külön elviteli áron vásárolni is tudunk. A borok kóstolása során mozgassuk meg poharunkban az italt körkörös mozdulatokkal, majd szagoljunk bele a pohárba. Erre azért van szükség, mert a mozgástól felszabadulnak a pohárban az illatanyagok. Illatozás után kortyoljuk bele és élvezzük az ízek kavalkádját. „Csodás játék lehet, hogy ki mit érez egy-egy pohár borban. Mindannyian mások vagyunk és más ízemlékeket őrzünk magunkban, ezért is jó beszélni róla. Valakinek a nagyi málnalekvárja, másnak isteni csokis süti juthat az eszébe" – mondta el a borász.