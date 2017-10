Így válhat egy férfi igazi Szuper-Apává!

A kisgyermek életében az első és legfontosabb szereplő az életet adó és gondoskodó édesanya. A kicsi egészséges testi-lelki fejlődését tekintve azonban az édesapákra is fontos szerep hárul. Egy édesapa nem csak szülő, de sokszor játszótárs, legjobb barát és tanácsadó is. Sokszor az apa hozza be a gyermek életébe a kalandot, ami emellett azonban fontos, hogy következetes, megbízható legyen, és támaszt nyújtson az anyukának. A jó szülő fogalma nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenni, a fizikai jelenlét, és az érzelmi elérhetőség sokkal többet nyomnak a latban. Bojti Andrea gyermekpszichológus beszélt arról, mi kell ahhoz, hogy egy férfi igazi Szuper-Apa lehessen.A férfiak számára is egy új szerep az apaszerep, amit nekik is tanulniuk kell. Ugyanakkor az a hozott minta, amilyennek gyerekkorukban ők a saját édesapjukat látták, alapjaiban meghatározza későbbi viselkedésüket, akár pozitív, akár negatív az apaképük.A kislányok és a kisfiúk életében is az első férfimodell az édesapa. A kisfiúk számára az elsődleges azonosulási minta, míg a kislányok az első ismeretüket szerzik így a férfiakról. A jó apaminta, az egyik alapja a későbbi egészséges lelki fejlődésnek.A baba életében vitathatatlanul az anya a legfontosabb szereplő, de a trendek azt mutatják, hogy az édesapák is egyre nagyobb részt vesznek át a kicsik körüli teendőkből. A Sudocrem is örömmel tapasztalja ezt az irányt, és szeretné megmutatni azt a rengeteg jó példát, amit sok apuka állít a mindennapokban. Ezért idén először elindítja a Sudocrem Szuper-Apu kampányt, hogy felhívja a figyelmet az édesapák fontos szerepére. A márka hivatalos Facebook oldalán az édesanyák nevezhetik párjukat a Szuper-Apu játékba, a nyertes édesapa pedig élménycsomagot kap ajándékba. Bojti Andrea, gyermekpszichológus a kezdeményezés kapcsán a Szuper-Apaságról beszélt, és néhány jó tanáccsal is szolgált, mire érdemes odafigyelni egy újdonsült édesapának.

– Az édesapa egyik legfontosabb feladata a gyermekvállalás kezdeti időszakában az édesanya fizikai és érzelmi támogatása. Ilyenkor különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő kommunikációra. A legkisebb problémákat, sérelmeket, igényeket is meg kell beszélni – kezdi a szakértő. – A jó édesapa fogalmát nehéz konkrét tulajdonságokkal definiálni, de az biztosan az egyik legfontosabb dolog, hogy képes legyen ráhangolódni gyermeke igényeire és érzelmi szükségleteire.Bojti Andrea szerint egy édesapa nem attól lesz Szuper-Apa, hogy tökéletes. Inkább az a fontos, hogy fizikailag és érzelmileg is elérhető legyen a családja számára.– A Szuper-Apuka nem egy megjátszott erős szerep. A Szuper-Apukának az ereje abban látszik, hogy szeretik őt és a későbbiekben pedig támaszkodhatnak rá a gyermekei. Jellemzően az apukák kevesebb időt tudnak a gyermekekkel tölteni, éppen ezért fontos, hogy az minőségi idő legyen. A gyermek akkor érzi, hogy figyel rá az apja, ha ilyenkor valóban vele van, együtt játszanak, nevetnek, bohóckodnak. Ez az együtt töltött idő a feltétel nélküli szeretetről kell, hogy szóljon, hogy a gyermek érezze, azért van vele az apja, mert szereti őt. Ezzel tudja a gyermeke önbizalmát a leginkább növelni – mondta el a szakértő.A gyermekvállalás hatalmas felelősség és alapjaiban változtatja meg a férfi és a nő kapcsolatának dinamikáját.– Egy gyermek érkezésével fel kell arra készülni, hogy egy ideig a szülő nem a saját tempójában éli az életét. A csecsemő érzelmi és fizikai szükségleteinek kielégítése válik az elsődleges feladattá. Ez természetesen áldozatokkal jár. Az elhidegülés leggyakoribb oka, hogy a pár igényei háttérbe szorulnak, és életüket leginkább a gyermek körüli teendők töltik ki. A baba mellett is törekedni kell rá, hogy ne hanyagoljuk el se a saját, se a párunk igényeit. A gyermek érkezésével sokszor olyan dolgokat is meg kell tervezni, mint a hajmosás vagy a partnerünkkel kettesben töltött idő – tette hozzá Bojti Andrea.