Így válik Angelina Jolie és Brad Pitt

Megállapodásra jutott Angelina Jolie és Brad Pitt arról, hogy magánbíró előtt, a nyilvánosság kizárásával intézik válásukat és közösen azon lesznek, hogy újraegyesítsék családjukat.



A válófélben lévő házaspár hétfőn először adott ki közös közleményt azóta, hogy Angelina Jolie szeptemberben bejelentette, kibékíthetetlen ellentétek miatt beadta a válókeresetet.



A közlemény szerint a felek megállapodásra jutottak arról is, hogy az összes bírósági dokumentumot és az eljárás valamennyi részletét szigorúan bizalmasan kezelik.



"A felek és tanácsadójuk megállapodásokat írtak alá arról, hogy megőrzik gyermekeik és a család magánéleti jogait oly módon, hogy minden bírósági dokumentumot bizalmasan kezelnek és magánbírót vonnak be az összes szükséges jogi döntés meghozatalára és a fennmaradt kérdések gyors megoldásának elősegítésére" - fogalmaztak közleményükben.



"A szülők elkötelezettek arra, hogy egységesen lépjenek fel a sebek begyógyításáért és az újraegyesítésért" - tették hozzá.



Az Egyesült Államokban híres emberek gyakran alkalmaznak magánbírót válóperük lefolytatásához, hogy az eljárás részletei ne kerüljenek nyilvánosságra.



Az Oscar-díjas színésznő szeptemberben "a család egészsége érdekében" adta be válókeresetét, és a felek már akkor arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket, gyermekeik nyugalmát.



A válás egyik központi kérdése hat gyermekük elhelyezése, Angelina Jolie már szeptemberben bejelentette, hogy meg akarja kapni hat gyermekük felügyeleti jogát és arra kérte a bíróságot, hogy Pittnek csak láthatást biztosítson. Jolie azért döntött a válás mellett, mert nem ért egyet azzal, ahogy férje a gyerekekkel bánik, állítólag bántalmazta is őket.



Brad Pittet gyermekvédelmi és FBI-vizsgálat is tisztázta az utóbbi gyanú alól, nevezetesen, hogy durván bánt 15 éves fiával, Maddoxszal egy privát repülőút alkalmával.



A színésznő azóta megegyezett férjével, hogy egyelőre nála maradnak a gyerekek, apjuk csak felügyelet mellett látogathatja őket.



Pitt szintén bírósághoz fordult, hogy hat gyermeküket közösen felügyelhesse válófélben lévő feleségével.



A kaliforniai jog válás esetén a közös gyermekfelügyeletet részesíti előnyben, de a szülőknek kell végső megállapodásra jutniuk, írásos egyezményben megfogalmazva a feltételeket.



Pitt és Jolie 2004 óta éltek együtt, 2014 augusztusában házasodtak össze. A 41 éves Jolie-nak ez volt a harmadik házassága, korábban Johnny Lee Miller, majd Billy Bob Thornton volt a férje. Az 53 éves Brad Pitt 2003-ban Jennifer Anistont vette el, házasságuk 2005-ben ért véget. Jolie és Pitt 2003-ban ismerkedtek össze a Mr. és Mrs. Smith forgatásán, később a színésznő azt nyilatkozta a Vogue magazinnak, hogy Pitt válásáig csak "nagyon-nagyon jó barátok voltak".



Hat 8-15 éves gyermekük közül hármat örökbe fogadtak, Maddox kambodzsai, Pax vietnami, Zahara etiópiai származású, vér szerinti gyermekeik közül Shiloh Nouvel 2006-ban, az ikrek, Knox Leon és Vivienne Marcheline, 2008-ban születtek.