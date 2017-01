Így varázsolhat magának pénzt újholdkor! Érdemes hinni? A mágusnak engedélye is van - hátborzongató

Újhold a legoptimálisabb időpont az újrakezdéshez. Legyen szó szerelemről, költözésről vagy éppen munkáról. Sokan ebben az időpontban írják alá az üzleti szerződéseket. A Holdhatást különböző szertartásokkal segíthetjük. Lénárt Évi parapszichológus és mágus az Újhold rituálékon arra törekszik, a Holdanya segítségével fokozzuk azt az energiát, ami kell a sikerhez az élet minden területén. Újhold egy újrakezdési energia mindenki számára, nem számítanak a korábbi hibák, vétkek.



- Újholdkor új erők szabadulnak fel és új ajtók nyílnak meg mindenki számára. Hold rituálé nagyon sok van. Újhold nincsen szerelmi mágiákhoz, se pénzügyi mágiákhoz, se gyógyító mágiákhoz kötve, minden rituálénak megvan a menete, pontosan és alaposan szükséges elvégezni, a varázslat hatása miatt - magyarázta Lénárt Évi parapszichológus-mágus, aki óva int mindenkit a bonyolultabb szertartások otthoni elvégzésétől.



- Léteznek egyszerűbb gyertyamágiák, amely ugyanolyan hatással bír, mint a bonyolultabb rituálék. Mindenesetre, ha valaki nem tanulta a boszorkányságot vagy nem örökölte a tudást, akkor mágusra kell bízni a rituálét. Még egy gyertyagyújtás esetében is lehetnek gondok, mert nem mindegy mire gondolunk a gyertya égése alatt, ugyanis a rituálék során a mágus gondolataival irányítja a varázslatot, ezért van az, hogy nem mindenkinek sikerül a mágia. Ez nem egy olyan dolog, amit elolvasunk és elvégzünk, mint szakácskönyvből egy receptet, itt gondolatilag, testileg, lelkileg teljesen át kell szellemülni a rituálékhoz - mondta el a mágusnő. Lénárt Évi sokszor tapasztalja, hogy az emberek mindenfélét összeolvasnak az interneten és megcsinálnak, mondjuk egy szerelmi kötést és csodálkoznak, hogy nem sikerül, ennek több oka is van. Az egyik ok, hogy aki megcsinálta nem hitt benne! A mágia alapja az akarat és a hit! A sikertelenség oka, a külső zajok, a tévé, a rádió, de a gondolatok elkalandozása is félreviheti a varázslatot! Vannak olyan személyek, akik védelem alatt állnak, ezért nem fog rajtuk a mágia – sorolta a lehetséges akadályokat a parapszichológus.



Lénárt Évi megosztja Újhold pénzvarázslatát az olvasókkal, bárki megcsinálhatja mert a mágusnő engedélyt kért az Angyaloktól:



Újholdi Pénzvonzó varázslat:



Kellékek:



1 tálca

1db papír

1 db 100 ft-os érme

1 zöld gyertya



A varázslat menete:



A tálcára tegyük rá a zöld gyertyát, majd gyújtsuk meg. A 100 ft-os érmét tegyük a gyertya bal oldalára a papírra írjuk rá azt az összeget amennyit nyerni szeretnénk.



Göngyölítsük fel a papírt tegyük vízszintesen a gyertya elé és égessük le a gyertyát teljesen a viasz csepegjen rá a papírra, másnap a papírost és a gyertyát ássuk el a földbe vagy virágcserépbe a 100 Ft-os érmét tegyük a pénztárcánkba és ne költsük el soha!