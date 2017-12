Így védjük meg kedvenceinket az év végi durrogtatáskor

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálatának közleménye kiemeli, hogy a petárdázások hatására minden évben nagyon sok kutya szökik el otthonról és kóborol a főváros utcáin.



Az erős hang- és fényhatások miatt megrémült, kerítésen átmászó, menekülő állatok az utcán számukra idegen és veszélyekkel teli környezetbe kerülnek, többen autóbaleset áldozatává válnak, vagy olyan távolságra menekülnek otthonuktól, hogy később nem találnak vissza.



A szolgálat ezért felhívja a figyelmet arra, hogy ilyenkor érdemes az állatok mikrocsipjét és az állattartó személyes adatait ellenőriztetni az állatorvosnál, hogy baj esetén az elkóborolt állatot vissza lehessen juttatni a gazdájához.

Jó, ha ebben az időszakban nyakörv van a kutyán a gazda telefonszámát tartalmazó bilétával.



A szilvesztert megelőző néhány napban még a nyugodt és fegyelmezett kutyákat is javasolt inkább pórázzal sétáltatni a kiszámíthatatlan hanghatások miatt, valamint ha az állat fél, néhány napig érdemesebb vele inkább csak rövid egészségügyi sétákat tenni.



Kertben tartott állatoknál gondoskodjon a tulajdonos a biztonságos, zárt helyről, vagy engedje be a házba, vagy a garázsba. A láncra kötést semmilyen körülmények között nem javasolják, mert egy rémült állat akár meg is fojthatja magát vagy azt elszakítva ugyan úgy elszaladhat, rosszabb esetben fennakadhat egy kerítésen.

A legjobb, ha a gazda ebben az időszakban a háziállatot nem hagyja magára.



Amennyiben minden óvintézkedés ellenére az állat megszökik, fontos azonnal megkezdeni keresését, hiszen egy rémült állat akár több tíz kilométert is megtehet sokkos állapotban.



Az év ezen időszakában rengeteg civil és hivatalos állatvédő tart ügyeletet és igyekeznek hazajuttatni a már befogott állatokat.



A szolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy a kutyák mellett a macskákra is érdemes odafigyelni ebben az időszakban, mert számukra a sok résztvevős, hangos, szilveszteri vendégség komoly stresszt jelenthet.



Kiemelik, hogy élő állatot senki ne ajándékozzon karácsonyra, mert azok tartásáról a leendő gazdának kell felelősséggel döntenie és kötelezettségeit egy ajándékozás során nincs lehetősége felmérni.