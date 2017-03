ígyolvasok kampány az olvasásért

A gyerek számára is fontos, hogy minél többet olvassanak, úgy a legkönnyebb őket rábírni az olvasásra, minél játékosabban állnak hozzá, annál jobban érdekelheti őket a dolog. Ha pozitív képként a felnőtt is sokat olvas előtte, a jövőben nagyobb eséllyel ragad könyvet a gyerkőc is.indított egy kampányt a Facebookon, amiben bárki megoszthatja az emberekkel, hogy szokott olvasni, legyen ez a szobában vagy a természetben, az udvaron vagy a buszon, nem is a hely a lényeg, hanem, hogy ezzel egy közösséghez tartozhatnak. Nem kell ehhez mást tenni, mint a Facebookra feltölteni egy képet nyilvánosan, és a leírásba beletenni, hogy #ígyolvasok.A Facebookon egyre népszerűbbek az irodalmi játékok, ilyen volt legutóbb Dragomán György irodalmi zanzajátéka, amiben hat szóban kellett összefoglalni egy könyv tartalmát.