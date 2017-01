II. Erzsébet királynőt majdnem lelőtte a saját őre

Az eset néhány éve történt, de csak most fedte fel a Times újságírója, Grant Tucker - írja a borsonline.hu . A brit uralkodó, rossz alvó révén, gyakran kel fel az éjszaka közepén, hogy sétáljon egyet. Egy alkalommal a Buckingham Palota kertjében bóklászva próbálta álmosítani magát. Az éjjeliőr azonnal felfigyelt a neszre, fegyvert fogott a sötét alakra és kiabálva kérte, fedje fel kilétét.– A francba, felség! Majdnem meglőttem – kiáltotta, mikor meglátta, ki is a behatolónak hitt személy.– Semmi gond, legközelebb majd csengetek, mielőtt sétálni indulok – felelt humoros csípősséggel a királynő.Az óvatosság nem véletlen, nyár végén két, valóban illetéktelen behatoló jutott be a palota kertjébe, őket sikeresen kiutasították onnan. A királynő azonban azóta nem indult neki figyelmeztetés nélkül az éjszakának, ráadásul most náthája sem engedi, hogy elhagyja az ágyat.