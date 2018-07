III. Petőfi Zenei Díj - Elindult a közönségszavazás, mutatjuk a jelölteket!

A grandiózus show ebben az évben új helyszínt kapott: a Balaton partján, Zamárdiban, a STRAND Fesztivál nulladik napján vehetik át díjaikat a kategóriák győztesei. "A Petőfi Zenei Díj megalapításával az volt a célunk, hogy egy olyan nívós zenei eseményt hozzunk létre, ahol méltó módon megünnepelhetjük a legsikeresebb dalokat és a legnépszerűbb hazai előadókat. A végeredményt a szakma és a közönség együtt dönti el, így mi is izgatottan várjuk a gálát és a végeredményt." – mondta el Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.“Olyan showt tervezünk, amely szerves részét képezi a fesztiválnak, ugyanakkor nem csak a helyszínre látogató közönség, de a tévénézők számára is izgalmas. A legaktuálisabb magyar előadók készülnek exkluzív produkciókkal erre az estére, és világsztárt is várunk Zamárdiba. A STRAND a nyár egyik utolsó nagy fesztiválja, Budapestről is könnyen megközelíthető, itt igazán méltóképp zárhatjuk majd együtt az elmúlt egy évet. A Balaton mögött lenyugvó Napnál lélegzetállítóbb természetes díszletet elképzelni sem lehet, de természetesen a kifejezetten erre az alkalomra épülő látványos show-színpad is rengeteg meglepetést tartogat majd a nézők számára!" - árulta el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj főszervezője.A 120 perces élő showra kizárólag itt látható műsorszámokkal készülnek a fellépők. Extra produkcióval érkezik többek között Ákos, együtt lép színpadraTátrai Tibor és az Ivan & the Parazol, a Random Trip ezúttal négy fantasztikus énekesnővel, Lábas Vikivel, Senával, Jónás Verával és Tóth Verával egészül ki, különleges színfoltja lesz a programnak a Kelemen Kabátban és a Nagy-Szín-Pad! 2018-as győztese, az Apey & the Pea, valamint A Dal akusztik versenyt megnyerő Leander Kills is.Itt hangzik majd el először élőben a Cloud 9+ és Járai Márk előadásában a Petőfi Zenei Díj dala.A győztesek kihirdetése után a nap nemzetközi sztárvendége, Sigala prezentál 90 perces show-t, és a helyszínre érkező közönség az ország legnagyobb születésnapi buliján vehet részt az idén 15 éves Punnany Massiffal.A Petőfi Zenei Díj gálát az M2-Petőfi TV és a petofilive.hu élőben közvetíti. "Lenyűgöző, grandiózus showra készülünk! Rendkívül fontos számunkra a könnyűzene, műsorainkban gyakori vendégek a magyar pop-rock kiválóságai, és külön öröm, hogy idén is műsorunkra tűzhetjük ezt a díjátadót. Természetesen élőben jelentkezünk majd a helyszínről, és már a gálát megelőző időszakban rengeteg érdekességet, izgalmas kulisszatitkot árulunk el a Petőfi Zenei Díjról" - ígérte Medvegy Anikó, az M2-Petőfi TV csatornaigazgatója.A Petőfi Zenei Díj nominálásának alapját a Petőfi Rádió 2017. március 1. és 2018. március 1. között legtöbbet játszott 150 magyar dala képezte. “Idén is a 200 fős, elismert zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló Akadémia tagjai választották ki a kategóriák 5-5 jelöltjét. Egyáltalán nem volt könnyű dolguk, hiszen rengeteg megvétózhatatlan sláger és azok előadói közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Akadtak holtversenyek, volt, ahol mindössze néhány szavazat döntött a top 5-be jutásnál!" - tudtuk meg Filutás Annától, a STRAND Fesztivál és a Petőfi Zenei Díj projektvezetőjétől.A jelöltekre június 30. és július 26. között a www.petofilive.hu oldalon szavazhat a közönség, és az Akadémia tagjai is újra voksolnak. A végeredményt e két kör szavazatainak összessége adja majd. Nyolc kategóriában vehetik át a Petőfi Zenei Díj szobrát az első helyezettek: az év dala, az év zenekara, az év férfi- és női előadója, az év videoklipje, az év koncertje, az év DJ-je és az év felfedezettje részesül a rangos elismerésben.A szervezők fontosnak tartják, hogy az eredmény az utolsó pillanatig titokban maradjon, ezért a borítékok kibontásáig azt kizárólag a szavazást felügyelő közjegyző tudhatja majd.2016-ban Bereményi Géza, 2017-ben pedig Demjén Ferenc kapta a Petőfi Zenei Díj életmű-díját, amit idén a magyar rock egyik legikonikusabb zenésze, Tátrai Tibor vesz át Zamárdiban.A gitáros-dalszerző játszott a Juventusban, a Syriusban, és a Tűzkerékben, Radics Béla zenekarában is, amelynek olyan pop-rock legendák is tagjai voltak, mint Póka Egon, Som Lajos és Demjén Ferenc. Zenélt Török Ádámmal a Miniben, Charlie-val az Olympia zenekarban és a Generálban, Frenreisz Károly mellett az Új Skorpióban, de meghatározó tagja volt a Hobo Blues Bandnek is.1987-ben létrehozta saját együttesét, a Tátrai Bandet, amely olyan kiváló zenészekkel jutott a csúcsra, mint Charlie, Pálvölgyi Géza, Solti János és Papp Tamás. Lemezeiken örökzölddé vált slágerek kaptak helyet, többek között nekik köszönhetjük a New York, New York, az Illúziók nélkül, vagy az Utazás az ismeretlenbe című dalokat is.Tátrait közel 50 éve tartó karriere során számtalan rangos díjjal, többek között a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével, Liszt Ferenc-díjjal, valamint Fonogram díjjal jutalmazták, 2016-ban pedig megkapta a Magyarország Érdemes Művésze kitüntetést is.AZ ÉV DALABlahalouisiana - Ha élni felejtekPápai Joci - OrigoFábián Juli & Zoohacker - Jazz & WineLóci játszik - Nem táncolsz jobban30Y - Révbe érAZ ÉV ZENEKARABagossy Brothers CompanyBlahalouisianaHalott PénzHiperkarmaMargaret IslandAZ ÉV NŐI ELŐADÓJASchoblocher Barbara - BlahalouisianaLábas Viki - Margaret IslandRúzsa MagdiSenaFábián JuliAZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJABagossy Norbert - Bagossy Brothers CompanyMarsalkó Dávid – Halott PénzÁkosLukács Laci – TankcsapdaPápai JociAZ ÉV VIDEOKLIPJEBlahalouisiana - Ha élni felejtekRúzsa Magdi - Mosd fehérreNB - LOLCloud 9+ - Hide the PainRandom Trip - Hajolj közelAZ ÉV FELFEDEZETTJELóci játszikFollow the FlowJetlagNBZavodi + Berkes OlviérAZ ÉV KONCERTJEHalott Pénz (2017.09.01. Budapest Park)Margaret Island (2017.05.04. Budapest Park)Lóci játszik (2017.12.15. A38 hajó)Wellhello (2017.06.10. Budapest Park)Brains (2017.11.27. Müpa)AZ ÉV DJ-JEDJ Q-CeeJumodaddyLotfi BegiPeter SharpPixa