Ilyen karaktert még nem alakított Johnny Depp

Johnny Depp a McAfee-szoftvervírusirtó fejlesztőjét alakítja egy újságcikk nyomán készülő filmben.



A King of the Jungle (A dzsungel királya) című filmet a Wired című folyóirat cikke ihlette, mely a számítógépes guruval, John McAfeevel foglalkozott, aki csapot-papot hátrahagyva elvonult a világtól, hogy egy belize-i dzsungelben éljen.



A forgatókönyv, amelyen Scott Alexander és Larry Karaszewski dolgozik, a paranoiás McAfee nyomába eredő újságíró útját mutatja be. A filmet az Őrült, dilis, szerelem című románcot is jegyző Glenn Ficarra és John Requa rendezi. A film nemzetközi forgalmazási jogait a szerdán megnyíló cannes-i filmfesztiválon kezdik árulni.



Johnny Depp május 25-től A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című produkcióban látható a filmvásznon.