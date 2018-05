Ilyen különleges sajtótájékoztató még nem volt a cannes-i filmfesztiválon - videó

Elaludt Nadine Labaki libanoni rendezőnő Capharnaüm című filmjének főszereplője, a 14 éves Zain Al Rafeea a 71. cannes-i filmfesztiválon a mű pénteken tartott sajtótájékoztatóján.A hivatalos versenyprogramban hatalmas sikerrel bemutatott alkotás gyerekszereplője láthatóan nagyon elfáradt a körülötte napok óta tartó felhajtásban. A rendezőnő hagyta, hogy a gyerek végigaludja a sajtótájékoztatót, amíg ő maga válaszolt a fesztiválközönséget egyik leginkább felkavaró filmet érintő kérdésekre."A forgatás alatt jobban el voltam kényeztetve, mint a szüleim" - mondta a korábban a koránál sokkal fiatalabbnak tűnő kisfiú a fesztiváltévének. Azt is elmondta, hogy színész szeretne lenni és az általa alakított utcagyerekhez hasonlóan Európában kíván letelepedni. "Lehet, hogy befogadják Norvégiában a családjával. A jövő még egy kissé bizonytalan, remélem, hogy ez a film új horizontot nyit meg számára" - mondta Cannes-ban a film rendezőnője.Zain Al Rafeea, aki egy 12 éves utcagyereket alakít a Bejrútban játszódó történetben, Szíriából menekült a családjával 2012-ben Libanonba, ahol menekültként élnek. A film főhőséhez hasonlóan nem tud iskolába járni és tízéves kora óta kisebb munkákat végez, futárkodik és utcán árul. Ott talált rá a rendezőnő, amikor az utcagyerekek között kereste a film főszereplőjét.A Capharnaüm dokumentumfilmszerűen a gyerek nyomában követi a Bejrútban élő utcagyerekek és afrikai migránsok veszélyekkel teli életét. A fiktív történet keretét a húga haláláért felelős férfi megsebesítése miatt börtönbe kerülő Zain lázadása adja: beperli a szüleit, amiért világra hozták, nem iskolázták be, és verik. Zain elszökik otthonról, amikor húgát a szülei férjhez adják, és egy etióp illegális bevándorlónőnél, Rahilnál talál menedéket, és annak egyéves kisfiára, Yonasra vigyáz - aki titokban született, és Zainhoz hasonlóan a hatóságok számára nem létezik -, amíg a nő feketén dolgozik. Egy nap a rendőrség letartóztatja Rahilt, és Zain egyedül marad a csecsemővel."A rendszerről akartam általában beszélni, a bántalmazott gyerekekről, a modern rabszolgaságról, a határok kérdéséről, azokról a dokumentumokról, amelyek meghatározzák a létünket, és amelyek nélkül ezek az emberek teljesen kirekesztetté válnak" - hangsúlyozta a rendezőA Bejrút utcáin forgatott filmben Zainhoz hasonlóan kizárólag amatőr színészek játszanak. A filmet csütörtök este ovációval fogadta a díszbemutató közönsége, a kritikusok egy része viszont úgy vélte, hogy a zenei betétekkel erősítve az alkotás túlságosan is az érzelmekre játszik.