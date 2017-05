Ilyen még nem volt: váltságdíjat követelnek hackerek a Disney-től

Hackerek hozzájutottak a Walt Disney egyik hamarosan bemutatandó filmjéhez, és azzal fenyegetőznek, hogy nyilvánosságra hozzák, ha a filmstúdió nem fizet váltságdíjat - jelentette be hétfőn Bob Iger, a Walt Disney vezére.



Iger nem mondta meg, melyik filmjükről van szó, de határozottan leszögezte, hogy a Disney nem fizet. A stúdió a hackertámadásról tájékoztatta a Szövetségi Nyomozó Irodát - tette hozzá.



A Disneynek két filmje is mozikba kerül egy hónapon belül, pénteken mutatják be A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című filmet Johnny Depp főszereplésével, és június 16-án a Cars 3. című animációt.



A múlt héten híresztelések terjedtek el az interneten arról, hogy a Star Wars - Az utolsó Jedi című filmjük munkakópiáját meghackelték, és váltságdíjat követelnek, de később tréfának nevezték az értesülést.



A Disney-vezér közlése szerint a hackerek az internetes fizetőeszközben, bitcoinban kérik a nagy összegű váltságdíjat. Közölték, hogy először csak öt percet fognak nyilvánosságra hozni, majd 20-perces részeket tesznek közzé mindaddig, amíg nem kapják meg a követelt összeget.



Az új filmek meghackelése, ellopása nem új keletű, de váltságdíjat még nem igen követeltek értük - hívta fel a figyelmet a Hollywood Reporter.



Legutóbb, néhány hete hackerek a Netflix saját gyártású Orange Is the New Black című sorozatának ötödik szériáját hackelték meg június 9-i bemutatása előtt és 10 részt közzé is tettek, mert a Netflix nem volt hajlandó váltságdíjat fizetni.



Az elmúlt hónapokban számos hollywoodi ügynökség, stúdió, köztük az UTA, az ICM és a WME vált hackerek célpontjává.