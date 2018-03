Ilyen szuperdögös harmincas volt a 60. szülinapját ünneplő Sharon Stone - fotók

Ki gondolná, hogy a kortalan szépségűmár a hatodik iksz felé közelít? Pedig ez az igazság: a ’90-es évek szexszimbóluma március 10-én, szombaton ünnepli a 60. születésnapját! Ebből az apropóból a Paramount Channel a világhírű színésznő két kevésbé ismert, mégis klasszikusnak számító filmjével tiszteleg a díva előtt: az 1985-ös Salamon király kincse, illetve a folytatásaként aposztrofált, az Elveszett aranyváros fosztogatói című produkciókkal.Hollywood egyik leggyönyörűbb színésznője, a Golden Globe-díjas és Oscar-jelölt Sharon Stone most szombaton ünnepli a 60. születésnapját. A kortalan szépség hosszú utat járt be, mire az álomgyár egyik legismertebb és legjobban fizetett sztárja lett. Bár az igazi nagy áttörést az Elemi ösztön hozta meg a szupermagas IQ-val rendelkező Stone számára, aki később olyan remekekben tűnt fel, mint az Intersection – Vágyak vonzásában, A specialista, vagy legismertebb alkotása, a Casino, ám a ’80-as években forgatott kalandfilmjei is mozitörténeti klasszikusokká váltak. Fényes karriernek két első jelentős mérföldkövét tekinthetik most meg a Paramount Channel nézői holnap délelőtt: előbb Az elveszett aranyváros fosztogatói, majd a Salamon király kincse című filmeket.Az 1985-ös Salamon király kincse az azonos címmel megjelent 1885-ös regény mozis adaptációja. Az akkor még alig ismert, csupán a harmincas éveiben járó Stone emlékezeteset domborított a szuperszexi Jesse Huston szerepében. A történet szerint Jesse expedíciót szervez, hogy megtalálja elveszett apját. Ebben a vakmerő kalandor, Allan Quatermain, azaz Richard Chamberlain van segítségére, aki közben Salamon király mesés vagyonára is pályázik az afrikai dzsungelben. A két évvel később készült produkcióban, Az elveszett aranyváros fosztogatóiban a Sharon Stone által alakított Jesse már a kincsvadász Quatermain menyasszonyaként tűnik fel, hogy elkísérje szerelmét egy újabb kalandjára; a kincsvadász és a dögös útjai egy elveszettnek hitt aranyváros megtalálásának reményében ismét Afrikába vezetnek.