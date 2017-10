Imádják a kritikusok az új horrorvígjátékot! Megnézi?

Rendkívül jó a kritikai visszhangja a Boldog halálnapot! című új horrorvígjátéknak. Az ítészek bölcs, élvezetesen gonosz és merész produkciónak nevezik, amely egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató, a főszereplő Jessica Rothe pedig fenomenális alakítást nyújt. Az alkotók az örök klasszikus Idétlen időkig alapötletéhez folyamodtak: az 1993-as vígjátékban Bill Murray mindig ugyanarra a napra ébred. Majdnem megőrül, meg is ölné magát de napról napra ugyanaz ismétlődik. Azazhogy mégsem: a balszerencsés időjós lassan rájön, hogy az újra és újra megtörténő események során jóvá tudja tenni korábbi hibáit, azaz fejlődni kezd, jobb emberré válik, végül elnyeri szíve hölgyének szerelmét, s erre az időhurok elmúlik.Nos, hasonló történik a Boldog halálnapot! hősnőjével. Tree meglehetősen utálatos egyetemista lány (Jessica Rothe), akit pont a születésnapján gyilkol meg egy álarcos rém. Aztán elkezd ismétlődni ugyanaz a nap, Tree-t mindennap megölik, de ő közben egyre többet tud meg a rejtélyes gyilkosról, és egyre közelebb kerül saját ügye megoldásához. A kritikusok kiemelik, hogy miközben a film komolyan veszi a horrorműfaj szabályait, rendre ki is kacsint a nézőkre, és olyan tanulságokkal szolgál, amelyek akkor is hasznosíthatók, ha a nézők esetében nem ismétlődnek a hétköznapok.