Imádják a nézők a Sztárban Sztárt

A Sztárban Sztár ötödik évada töretlen siker, az ország legnagyobb házibulija rengeteg embert ültet a képernyők elé hétről hétre. Nem volt ez másként november 5-én sem, amikor az éppen tévéző négy évesnél idősebbek átlagosan 28,1%-a követte figyelemmel a sztárénekesek átalakulását. A Sztárban Sztár ezzel az idei évadának második legnézettebb adását produkálta, közel 1.3 millió néző volt kíváncsi Király Viktor, Horváth Tamás és a többiek produkcióira. A TV2 showműsora három célcsoportban is győzött, 18-49-ben, 18-59-ben és a már említett 4+-ban is a 44. heti nézettségi toplisták első helyezettje lett. Ennek is köszönhetően november 5-én a TV2 mindhárom korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is legyőzte az RTL Klubot.



A szórakoztató műsoroknál maradva, a Ninja Warrior Hungary is kiemelkedő számokat hozott a TV2-nek, mindhárom eddigi adása jóval csatornaátlag felett teljesített, 4+-ban minden adása megnyerte a műsorsávja nézettségi versenyét, az eddigi epizódok átlagos közönségaránya 18,9% volt ebben a korcsoportban.



A TV2 őszi eredményei is figyelemre méltóak. A szezon első két hónapjában** a teljes lakosságban, teljes napot tekintve a TV2 legyőzte legfőbb riválisát, az RTL Klubot. Míg a TV2 közönségaránya az említett időszakban 12,1% volt, addig a konkurens RTL Klubé kevesebb, 11,5%. Ebben az eredményben fontos szerepe van a TV2 reggeli infotainment műsorának. A Mokka stabilan őrzi vezető pozícióját a reggeli műsorok piacán, havi átlagos közönségaránya a teljes lakosságban 19%, míg 18-59-ben 15,5%.



November 7-én pedig elindul a TV2 legújabb sajátgyártású műsora, az Ázsia Expressz, benne 7 kalandvágyó celebpárral, akik nem másra vállalkoztak, mint hogy megtesznek 4 országon keresztül 5000 km-t, napi 1 dollárral a zsebükben.



A műsorokat az IKO Műsorgyártó készíti a TV2 Csoportnak.