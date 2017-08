Íme, a 2017-es MTV VMA fellépői - videók

Az MTV múlt héten jelentette be az augusztus 27-ei MTV VMA díjátadó gála jelöltjeit és házigazdáját, Katy Perryt, most pedig megérkezett a fellépők névsora is - többek között Miley Cyrus, Ed Sheeran, a Fifth Harmony és Lorde erősítik az idei év line-upját. A műsort eredeti nyelven, élőben közvetíti az MTV augusztus 28-án hajnali 2-kor, a feliratos ismétlést pedig augusztus 29-én 00.00-tól láthatják a nézők.Augusztus 27-én a kaliforniai Inglewoodban gyűlnek össze a zeneipar legnagyobb nevei, hogy az MTV legbotrányosabb gáláján adják át egymásnak a kis asztronautát mintázó díjakat. A korábbi évekhez hasonlóan most is nagy beszólogatásokra, villantásokra számíthatunk, és természetesen élőzenéből is lesz bőven - idén olyan fellépők fordulnak majd meg a Video Music Awards színpadán, mint a Thirty Seconds to Mars, a The Weeknd és Shawn Mendes, de még több előadó leleplezésére számíthatunk az augusztus 27-ei eseményt megelőző hetekben.A fellépők közül többen is esélyesek az áhított díj, a Moonman elnyerésére, amit idén átneveztek Moonperson-re, így is tovább hangsúlyozva a nemek közötti egyenlőséget. Sheeran, The Weeknd, Lorde és a műsorvezető, Katy Perry mind indulnak az Év Előadója díjért (ahol idén először nem tesznek különbséget énekes és énekesnő között), míg Miley Cyrus "Malibu" című slágerével versenyez a Fifth Harmony "Down" című dala ellen a Legjobb Pop kategóriában.