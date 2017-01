Íme az Oscar-jelöltek listája

A főbb kategóriákban a La La La Land összesen 14 jelölést kapott, amivel beállította a Mindent Éváról és Titanic rekordját. Az Arrival és a Magyarországon még be nem mutatott Moonlight hét-hét jelölést kapott - írja a Nuus Már a 89. Academy Awards, vagyis Oscar-díj átadó következik, bő egy hónap múlva – és ahogy mondani szokás, ez már gombócból is sok. Los Angelesben kedden délután (helyi idő szerint viszont hajnalban) kezdték bejelenteni a jelölteket, élő internetes közvetítésben. A bejelentés közben volt egy kis technikai zűrzavar, más lista került ki az akadémia honlapjára, mint ami hivatalos. Ezzel nem csak bennünket vertek át, de szegény Amy Adams is hiába örült…Arrival (Érkezés)La La Land (Kaliforniai álom)Lion (Oroszlán)Moonlight (Holdfény)Silence (Némaság)A legjobb élő szereplős rövidfilm kategória jelöltjei:Ennemis Intérieurs (Sélim Azzazi)La Femme et le TGV (Timo von Gunten)Mindenki (Deák Kristóf)Silent Nights (Aske Bang)Timecode (Juanjo Giménez)Fire At SeaI am Not Your NegroLife AnimatedOJ: Made in America13thLand of Mine (Dánia)A Man Called Ove (Svédország)The Salesman (Irán)Tanna (Ausztrália)Toni Erdmann (Németország)Casey Affleck (Manchester by the Sea)Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)Ryan Gosling (La La Land)Viggo Mortensen (Captain Fantastic)Denzel Washington (Fences)Isabelle Huppert (Elle)Ruth Negga (Loving)Natalie Portman (Jackie)Emma Stone (La La Land)Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)Viola DavisNaomie HarrisNicole KidmanOctavia SpencerMichelle WilliamsMahershala Ali (Moonlight)Jeff Bridges (Hell or High Water)Lucas Hedges – Manchester by the Sea as Patrick ChandlerDev Patel – Lion as Saroo BrierleyMichael Shannon – Nocturnal Animals as Lt. Bobby AndesDenis Villeneuve (Arrival)Mel Gibson (Hacksaw Ridge)Damien Chazelle (La La Land)Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)Barry Jenkins (Moonlight)Az összes létező kategória összes jelöltjét itt találják A díjátadó február 26-án lesz, magyar idő szerint inkább 27-én hajnalban. Azt már tudjuk, hogy az est házigazdája Jimmy Kimmel komikus és tévés műsorvezető lesz.