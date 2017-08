Íme négy ok, hogy miért érdemes moziba menni a hétvégén!

Egy igazi sztárparádé részesei lehetnek azok, akik a héten beülnek a Sokkal több mint testőrre. A közel két órás játékidőt olyan nagy nevek baromkodják végig, mint Ryan Reynolds, Salma Hayek, az isteni Gary Oldman, vagy a csak sűrű szuperlatívuszok közepette emlegethető Samuel L. Jackson.A film lényegében egy menekülős road movie, amiben a szupertitkos szuperügynök Ryan Reynolds próbálja megóvni a szuperprofi szuperbérgyilkos Samuel L. Jackson életét az ilyenkor szokásos akciópanelek seregétől, ám a kritikusok szerint ettől a film nem lesz unalmas, a színészek közti kémia az egész művet az abszolút értékére forgatja. A magyar szinkron az előzetes alapján elég jóra sikerült és a humornak egy másik, egy 16-os karikás dimenzióját nyitotta meg. Augusztus 24-én tehát a mozikban.A művészfilmek kedvelői is kapnak csemegét a hétre. Az amerikai-magyar koprodukcióban készült Fiú a vonaton egy road movie jellegű filozófikus barangolás tipikus magyar tájakon, többek között a filmkészítés etikáját elemezve.Az alap konfliktust az adja, hogy az újra Budapestre érkező amerikai filmrendező Roger Deutsch, egy több mint húsz évvel ezelőtti filmjében nem megfelelően ábrázolta az akkor kisdobos, de immár felnőtt Jánost, aki ezt számon kéri. Hosszasan autóznak, beszélgetnek, néha humoros, néha már-már thrillerbe illő körülmények alakulnak ki körülöttük, hajtva őket a végkifejlet felé. A film jelentős részében angolul beszélnek, ami tovább fonja a történések láncolatát. Érdekes kísérlet ez mind történeti, mind technikai szempontból, s hogy hatásos-e, az majd augusztus 24-én kiderül.Az Annabelle után még egy film erejéig rághatjuk a moziszék karfáját, ami nem más, mint az Amityville: Az ébredés. A több feldolgozást is megért szériát most Franck Khalfoun gondolta újra, hogy alkotásával tovább öregbítse Amerika egyik leghíresebb elátkozott házának történetét.A sztori – szokás szerint – az új család beköltözésével indul, akik – mint ilyenkor szokás – fokozatosan kezdik észrevenni, hogy valami nem stimmel. Mondhatnánk, hogy a többi már történelem, ám a potenciális fizető vendéget azért fúrja a kíváncsiság, hogy az előző filmekből átvett elemeken kívül még vajon mivel akarják ráhozni a parákat. A trailer nem lett túl meggyőző, reméljük a film azért többet rejt, mint jumpscare-ek egyszerű sorozata, és nem hozza kelletlen helyzetbe magát az alapanyagot szolgáltató legendát sem. De ezt majd augusztus 24-én meglátjuk.Adott pár déli suttyó, aki meg akarja csinálni a szerencséjét. Pár redneck, akiket nem szívott magába az amerikai álom, a beteljesülés, a siker és a csillogás, és lottónyeremény híján máshonnan kell pénz szerezniük. Ezért stílszerűen lenyúlják a NASCAR-t. Ebben lesz segítségükre a legendás bankrabló Joe Bang, és az Ocean's filmek rendezője Steven Soderbergh.Ebben a könnyed vígjátékban a Logan-testvérek nagy balhéját izgulhatjuk végig, akik koránt sem olyan eszetlenek, mint ahogy az eleinte látszik. A főszerepben Daniel Craig, Adam Driver, Seth Macfarlan és Channing Tatum, a bemutató pedig augusztus 24.