Indul a Stíluspárbaj Lakatos Márkkal a VIASAT3-on

Stíluspárbaj Lakatos Márkkal címmel debütál a stylist megújult stílustanácsadó műsora a VIASAT3-on, amelyben ezentúl a hazai divatszakma legjobbjai valamint népszerű színészek, énekesek is feltűnnek. Többek között Vajna Tímea, Nagy Ervin, Nanushka, Árpa Attila és Barabás Niki modell is divattippekkel látja el a versenyzőket, hogy a lehető legjobb formájukat hozzák a kifutón.Március 13-tól a VIASAT3-on minden héten öt divatmániás játékos próbálja bebizonyítani, hogy az ő stílusa a legtrendibb; divatblogger, divatimádó jogász, rocker énekesnő, óvónéni és operettszínésznő is megküzd majd a főnyereményért. Lakatos Márk megújult műsorában mostantól a játékosok mellett hétről-hétre olyan divatikonok is szerepelnek, mint a népszerű divattervező, Nanushka, a Los Angelesben élő magyar színésznő és modell, Barabás Niki és Árpa Attila. Ráadásul hazai énekesek, színészek is értékelik majd a versenyzőket, akik ruhatáruk kedvenc darabjaiban is felvonulnak.

- Nagyon élveztem a forgatást, Lakatos Márkot pedig egyenesen imádom. Mivel külföldön élek, inkább ott vásárolok, ha otthon vagyok, szeretek hazánk tehetséges divattervezőinek ruhái között is böngészni. Mindig nézem, hogy mi a trendi, de szerintem a legfontosabb, hogy az ember a személyiségének megfelelően válasszon, és ne csak a trendet nézze. Hiszen lehet a tiéd a legújabb ruhadarab, ha nem áll jól, mert nem "te vagy", akkor nem fog úgy mutatni. Én e szerint öltözködöm - mesélte Barabás Niki, modell-színésznő.A műsor sok újdonságot tartogat, a házigazda, Lakatos Márk például egy izgalmas csavarral megnehezíti a versenyzők dolgát, és mostantól csak a szerencsén múlik, hogy ki mennyi pénzt költhet az Arena Plazában egy-egy szettre. A szereplők a játék elején borítékot húznak, és 50-200 ezer forint közötti összegből gazdálkodhatnak. További újítás, hogy a játékosok már vásárlás közben is kikérhetik Márk véleményét, ha esetleg elbizonytalanodnának.

- Ez a műsor egy hétköznap esténként jelentkező stílusvetélkedő, amelyben olyan lányok-fiúk, párok mérhetik össze a tudásukat, akik úgy gondolják, tök menő az öltözködési stílusuk. A műsorban nem a saját stílus megmutatása és kialakítása lesz a fő csapásirány, hanem mindig a heti tematikának megfelelő naprakész stílustanácsadás lesz a fontos. A heti feladatot úgy kell megoldani, hogy közben mindenki a legjobbat hozza ki magából. Az teszi még izgalmasabbá az adásokat, hogy a versenyzőknek egymást is értékelni, kritizálni kell - nyilatkozta korábban Márk.A műsor zárásaként a játékosok külön-külön bemutatják az általuk összeállított szetteket, és pontozzák egymást. Márk pedig a hét utolsó műsorában értékeli őket. A hét fő eseményén, a divatbemutatón az összes versenyző végigvonul a kifutón, ahol Lakatos Márk a hírességekkel együtt hasznos tippekkel látja el őket arról, hogyan tehetnék még ütősebbé szettjüket. A legmagasabb pontszámot elérő, vagyis a legstílusosabb ruhaköltemény tulajdonosa minden héten 150 ezer forint értékű Arena Plaza vásárlási utalványt nyer, hogy tovább hódolhasson szenvedélyének, a vásárlásnak.