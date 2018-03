Induljunk napfénysétára! Gyűjtsük a kilométereket együtt!

Ahogy az első napsugarak beköszönnek, a legtöbb emberből előbújik a természet utáni olthatatlan vágy. Hosszú hónapok után végre itt a lehetőség kimenni a szabadba, rácsodálkozni az újjászülető, újjáéledő növényzetre, gyönyörködni a kék égben, érezni azt a semmivel össze nem hasonlítható tavaszillatot a levegőben. Végre meg lehet szabadulni a nagykabáttól, a téli cipőktől, rögtön könnyebbnek és fittebbnek érezzük magunkat.Nem beszélve arról, hogy a szervezetünket alaposan megviselte a tél: ha meg is úsztuk a makacs vírusokat, a vitaminraktáraink többnyire kiürültek, így mindenképpen érdemes egy „restart" gombot megnyomni az egészségünk érdekében.Párolva is remek zöldségeket fogyaszthatunk, brokkoli, karfiol, zeller mindig akad a kínálatban, de hamarosan érkezik a tavasz sztárja, a spárga is. Amíg pedig várunk a szezonálisan érő friss gyümölcsökre, töltsük fel szervezetünket vitaminnal az új hohes C PLUS D-vitamin segítségével.Narancs, alma, maracuja és datolyaszilva alkotja ezt az új finomságot, amelyből már egy pohár (0,3L) segítségével könnyedén pótolhatjuk a teljes napi C-vitamin szükségletünket és a D-vitamin bevitel 45 %-át is. Az új, 0,25 l kiszerelésű palackok pedig tökéletesen alkalmasak arra is, hogy az első tavaszi sétákra magunkkal vigyük őket.Szakemberek által is igazolt tény, hogy nem csupán az edzőtermi foglalkozások, aerobic-órák, no és persze a futás az, ami segít megőrizni az egészséget, hanem a lendületes, rendszeres séta is tökéletes eszköz erre.a séta legyen legalább 30 perces, ne poroszkáljunk, hanem menjünk lendületesen, kb. 5-6 km/h sebességgel. És hetente legalább 5-6 alkalommal.A séta jótékony hatását nagyon hamar érezni fogjuk: rövid távon csak annyit, hogy kevésbé leszünk fáradékonyak, jobban bírjuk a fizikai terhelést. Hosszú távon pedig akár a stroke, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a csontritkulás is megelőzhető rendszeres sétával.Sőt, ami szintén nem elhanyagolható: a depresszió is messziről elkerülheti a sétafüggőket. Különösen akkor, ha a sétáink idején már napsütés is van: hiszen fél óra napfényben töltött idő elegendő ahhoz is, hogy a napi D-vitamin pótlásról gondoskodjon, és a hangulatunkat is egészen biztosan javítja, sőt, növeli a stressztűrő képességünket is.Sokkal kíméletesebb az ízületekkel, mint a futás, nem terheli a térdet, és igazából különleges felszerelés sem kell hozzá. Persze egy kényelmes, a lábat jól tartó cipő elengedhetetlen.Figyelem, a futócipő nem jó, hiszen a séta az egész talpat terheli, ilyenkor olyan lábbelit válasszunk, amelynek az elülső része van megerősítve.Természetesen az időjárásnak megfelelő dzseki és pulóver is kell, de ennél többre nincs szükség.Aki szívesen támaszkodna valamire, kipróbálhatja a nordic walkingot is, amely két speciális túrabot segítségével egy igazi állóképességet növelő sport. A lényeg, hogy induljunk, döntsük el, hogy ezen a tavaszon sokat fogunk lépegetni.Tűzzünk ki célokat, maradjunk reálisak, és ne várjunk magunktól rögtön top-teljesítményeket, de tudjuk, hogy néhány hét alatt nagyon sokat javíthatunk az eredményeinken.Ajánlott, hogy jegyezzük fel, hogy melyik nap, mennyit mentünk, így tökéletesen nyomon követhető a teljesítményünk növekedése, a fejlődésünk is.Szerezzünk be egy lépésszámlálót, vagy töltsünk le egy applikációt, amely méri a séta, a gyaloglás távolságát is.És ha megvan az eredmény, akkor irány a hohes C Napfényséta mozgalma, amelynél közösen gyűjthetjük a kilométereket! A teendő mindössze annyi, hogy induljunk egy kellemes sétára a napfényben, vigyük magunkkal akár a párunkat, gyerekünket, szüleinket vagy éppen a kutyánkat.Mindenképpen örökítsük meg ezt a pillanatot. töltsük fel Facebookra vagy Instagramra #napfényséta hashtaggel, no meg a megtett kilométerek számával. (pl: #2km). A hetente kisorsolt hohes C ajándékok száma pedig a Napfényséta-közösség által összegyűjtött kilométerek számával nő!A fődíj egy kétszemélyes hohes C élménynap lesz, amelyre májusban kerül majd sor. Sőt, a legnépszerűbb napfényes helyeken extra meglepetés ajándékokat is lehet majd találni, így érdemes megjelölni kedvenc túraútvonalunkat.Kellemes napfénysétát mindenkinek!