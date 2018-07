Ingyen adja a McDonald's a sült krumplit péntekenként

Főleg a fiatalabb vásárlókat célozza meg legújabb promóciójával az étteremlánc.Év végéig ehetnek ingyen sült krumplit azok, akik applikáción keresztül adják le minimum egy dollár értékben a rendelésüket, de csak egyszer egy nap - írja a CNN Az újítással a csökkenő eladásokon szeretnének javítani, emellett felgyorsítanák a rendelési folyamatot - és nem mellesleg spórolnának is - mivel így közvetlenül a konyhába futnak be az igények.Arról nincs információnk, hogy Magyarországra is elhozzák-e ezt a kampányt.