Iráni férfi törte fel a HBO-t, és lopta el a Trónok harca forgatókönyvét

Amerikai szövetségi ügyészek vádat emeltek egy iráni férfi ellen az HBO amerikai televíziós társaság számítógépes rendszerének feltöréséért, be nem mutatott filmek és sorozatok, valamint a Trónok harca forgatókönyveinek ellopásáért, és hatmillió dollár követeléséért az ellopott adatok visszaszolgáltatása ellenében.



Behzád Meszrit nem vették őrizetbe - közölte kedden az ügyészség szóvivője, aki nem válaszolt a vádlott tartózkodási helyére vonatkozó kérdésekre. A vádirat szerint Meszri "a hackelés szakértőjének vallja magát", az iráni hadsereg számára dolgozott katonai rendszerek, nukleáris software rendszerek, az izraeli infrastruktúra feltörésében.



A férfi segített egy iráni hackercsoportot több száz weboldal megrongálásban az Egyesült Államokban és más országokban. Az HBO rendszerének feltörését augusztus elején jelentették be.



A vádirat szerint Meszeri május és augusztus között lopott el adatokat, köztük számos addig még be nem mutatott sorozatot, és a Trónok harca forgatókönyveit az HBO számítógéprendszeréről.



A kalózok akkor azt állították, hogy 1,5 terabájtnyi információt töltöttek le, és azzal fenyegetőztek, hogy mindent nyilvánosságra hoznak, ha nem kapják meg a hatmillió dolláros "váltságdíjat."