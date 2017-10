Írjuk át a szabályokat! Klasszikus sminkek, újragondolva

Ezúttal három izgalmas szemsmink elkészítéséhez kaphatunk tippeket, az AVON-tól amelyeknél nemcsak teret adhatunk kreativitásunknak is, de felfedezhetjük kedvenc sminktermékeink használatának új oldalát is.Első lépésként fekete szemceruzával színezzük be a szemhéj egészét, majd a szemek külső sarkánál húzzunk a ceruzával egy cicás vonalat. Ezután satírozzuk el a fekete szín éleit egy ecsettel vagy akár az ujjainkkal, hogy igéző, füstös tekintetet kapjunk. Az alsó szempillasort is húzzuk ki ugyanezzel a színnel. Ezután a szemhéj közepét fessük be egy világos, fehér árnyalattal, és óvatosan mossuk össze az éleit a fekete színnel. Ez a fénylő fehér még látványosabbá fogja tenni tekintetünket. A tökéletes vizes hatást meglepő módon ezúttal egy rózsaszínes szájfény segítségével fogjuk elérni – hiszen ki mondta, hogy az csak az ajkainkon mutat jól? A szájfényből egy kis mennyiséget ujjainkkal óvatosan ütögessük fel a mozgó szemhéj egészére, de ügyeljünk arra, hogy egyszerre ne tegyünk sokat, hiszen már egy kevés is szuper trendi, vizes hatást kölcsönöz a hagyományos, füstös szemsminkünknek. Végezetül kreáljunk magunknak ellenállhatatlanul dús pillákat egy volumennövelő szempillaspirál segítségével.

Felhasznált termékek: mark. vastag szemceruza – Boldest Black, Wide Eye White (2099 Ft); Luxe szájfény – Dainty Pink (1999 Ft); mark. Big & Style dúsító szempillaspirál (1999 Ft)Ki mondta, hogy csak az arcunkon viselhetjük kedvenc pirosítónkat? Írjuk át a szabályokat! Az arcpirosítónkat egy satírozó ecset segítségével vigyük fel a szemhéjunk egészére és az alsó szempillák tövébe. Ügyeljünk arra, hogy a szín széleit alaposan elsatírozzuk, hogy még véletlenül se maradjanak élesek a határvonalak. Fekete szemhéjtussal rajzoljunk apró pontokat a szemhéjunk közepére és az alsó szempillák középső részére. Ha bátrabbak vagyunk, akár a szemöldökünkig, sőt akár afelé is felvihetjük, ezzel igazán vad külsőt kölcsönözhetünk magunknak. Tekintetünket koronázzuk meg a szempillaspirállal, hogy pilláink dúsak és hosszúak legyenek, így még kontrasztosabbá válik ezáltal a szemsminkünk.

Felhasznált termékek: mark. arcpirosító púder – Desert Rose (2299 Ft); mark. Mega Effects szemhéjtus (1999 Ft); mark. Spectralash szempillaspirál (2099 Ft)Kezdjük el megrajzolni a tusvonalat egy zöldes árnyalatú, gél állagú szemceruza segítségével, de egyelőre csak a tusvonal keretét rajzoljuk meg, ne színezzük be azt. Majd válasszunk egy csillámos, világosabb zöld árnyalatú szemkontúrceruzát, amivel töltsük ki a tusvonal üres részét. Ezzel azonnal izgalmasabbá és karakteresebbé tehetjük a szemsminkünket. Ezután vessünk be egy ezüstszínű szemceruzát, és tegyük még különlegesebbé a tusvonalat! Húzzunk egy rövid, de határozott vonalat a szemhéjránc mentén, illetve emeljük ki ugyanezzel a színnel az alsó szempillánk tövét. Végezetül tegyük tekintetünket még kifejezőbbé, használjunk dúsító szempillaspirált és formázzuk pilláinkat.

Felhasznált termékek: mark. gél állagú szemceruza – Sage Shock, Silver Shimmer (1398 Ft); Avon True Diamonds szemkontúrceruza – Jade Metallic (1398 Ft); mark. Big & Style dúsító szempillaspirál (1999 Ft)