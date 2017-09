Iskolakezdés - kemény időszak a diáknak és a robotoló szülőknek is

Hogyan lehet úgy gazdálkodni a teendőinkkel, hogy jusson minőségi idő a gyerekre és a munkahelyi feladatokat se hanyagoljuk el?

A szeptemberi sulikezdés nemcsak a padba ülő gyerekeknek megterhelő, de nem kevésbé stresszes időszak a szüleik számára sem, hiszen úgy kell átsegíteniük a gyereket a kezdeti nehézségeken, hogy közben munkahelyi feladataikat sem hanyagolják el. Embert próbáló feladat, melynek megoldásában nemcsak a család, de a felelősen gondolkodó munkaadók is érdekeltek. A Profession.hu most ahhoz nyújt tippeket, hogy hogyan kezeljük jól ezt a kihívásokkal teli helyzetet.A Profession.hu egy korábbi kutatása (2017. február) kimutatta, hogy a munkavállalók majdnem kétharmada szerint a gyermekük észleli, ha valamilyen feszültség vagy konfliktus éri őket munkahelyükön, akkor is, ha erről nem beszélnek otthon. Ennek ismeretében az őszi időszak különösen kemény mindkét fél számára, hiszen az állandó dilemma ilyenkor még erősebben érvényesül: hogyan lehet úgy gazdálkodni a teendőinkkel, hogy jusson minőségi idő a gyerekre és a munkahelyi feladatokat se hanyagoljuk el?Vállalati tréningek kedvelt témája a jó idő- és feladatmenedzsment, melynek gyakorlására a munkahelyen kívül is bőven van alkalma a gyakorló szülőnek.

Régi beidegződés a munkavállaló és a munkáltató részéről is, hogy a feladatainkat kizárólag a munkahelyünkön lehet hatékonyan elvégezni, pedig ma már a munkakörök túlnyomó többségében a napi teendők bárhonnan elvégezhetők. Elég hozzá egy mobiltelefon, egy laptop és internetelérés

– mondja Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője. „Szerencsére egyre több munkaadó látja be, hogy a lényeg úgyis az, hogy a feladatok időben készen legyenek." – teszi hozzá a szakértő.A kultúránk része, hogy a segítségkérést a gyengeség jelének tekintjük. Munkapszichológusok egyértelmű véleménye azonban az, hogy ez nemhogy nem szégyen, de kifejezetten hasznos és szükséges ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Ha azt látjuk, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, mindenképp egyeztessünk a felettesünkkel arról, hogy hogyan lehetne – hacsak átmeneti időre is – átszervezni a munkánkat, úgy, hogy minden területen helyt tudjunk állni.

Vannak azonban olyan pozíciók, vállalatok, felelősségi szintek, amelyek nehezen összeegyeztethetők a kisgyermekek nevelésével. A kulcsszó itt is a rugalmasság, hiszen ma már egyre több munkáltatónál lehet projekt alapon szerződni, vagy interm lehetőségeket választani. Megoldás lehet a saját vállalkozás indítása is. A lényeg, hogy ne ragadjunk le egy munkakörben, ha az kényelmetlenné vált számunkra, hanem járjunk nyitott szemmel a világban és ne féljünk változtatni, ha eljön az ideje

– tanácsolja Szigeti Nikoletta.Senki nem tökéletes. A család-munka egyensúlyt megtalálni és tartósan fenntartani szinte lehetetlen. Az iskolakezdés gyakran új időbeosztás bevezetését vagy a műszakok átszervezését igényli a munkahelyen, egyúttal több toleranciát a kollégák részéről. Kezeljük higgadtan az idővel és az állandó rohanással folytatott szélmalomharcot és higgyük el, más sem csinálja jobban!