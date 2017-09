Ismerje meg a Feleségek luxuskivitelben szereplőit - videók

Köllő Babett

A csatorna legújabb Feleségek luxuskivitelben című saját gyártású műsorában híres és gyönyörű modell, népszerű fitnessguru, operettszínésznő és étteremtulajdonos is szerepel majd, akik mind csinosak, sikeresek, és nem utolsósorban gazdagok.Most közelebbről is megismerheti a feleségeket a legújabb kisvideókból! És ne feledje: a valóságban semmi sem az, aminek elsőre látszik!Köllő Babett 38 éves, színésznő és táncos. Maximalista, aki mindig ezerrel pörög és nevet. Energikus mentalitása sok embernek szúrja a szemét, de ő pont ezt a tulajdonságát szereti magában a legjobban. Mint mondja, aki nem szimpatizál vele, annak le is út, fel is út.Dalma 31 éves, jelenleg gyermekruhákat tervez. Kollekciójának saját márkája van, illetve egy üzletet is nyitott nemrég. Dalma határozott személyiség, aki nem fél nyíltan kimondani, hogy mire gondol. Dalma imád vásárolgatni, gyengéi a cipők és táskák. Előfordult, hogy másfél milliót költött el egy vásárlás alkalmával.Rita 48 éves, egy gyorsétterem tulajdonosa. Rengeteg pénzt költ magára, még a haját is fodrász mossa 17 éves kora óta. A testépítés mellett a plasztikai sebészet szintén segítségére volt az álomkülső elérésében. Négy gyönyörű lánya van, akiknek igyekszik mindent megadni, amire vágynak: ruhákat, cipőket, táskákat és ékszereket.Vivien 26 éves, lakberendezéssel, lakások kivitelezésével foglalkozik. A környezetében sokakat meglep, hogy már van egy 3 éves kislánya, Ariana. Imádja a drága cipőket és táskákat, rengetegszer meglepték már 2 millió forintot érő darabokkal. Bármilyen ajándéknak örül, amit szívből adnak és persze annak is, ami nagyon értékes.Réka 39 éves, fitness edző, életmód tanácsadó és édesanya. Boldog és kiegyensúlyozott életet él, a családja a mindene. Amikor van lehetőség és alkalom a vásárlásra, akkor biztosan egy csinos cipő és egy hozzáillő táska az, ami a szívét megdobogtatja. Emellett a szép napszemüvegeknek sem tud ellenállni.Csősz Boglárka 33 éves, modellként és színészként kezdte pályáját. Kilenc évvel ezelőtt megismerkedett egy török milliárdossal, Burakkal, akihez feleségül ment. Bogi imádja a gyönyörű és méregdrága cipőcsodákat. Állandóan vásárol, folyamatosan cserélgeti a kollekciókat. Egy bevásárló útja alkalmával akár 30 ezer eurót is képes az üzletekben hagyni.