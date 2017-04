Ismerje meg az Exek az édenben kezdő lányjátékosait - szexi fotók, videók

Andika

Azt már tudtuk, hogy a VIASAT3 legújabb párkereső realityje Bali szigetén játszódik, és azt is, hogy a műsorvezető Bódi Sylvi lesz. Most viszont végre az is kiderül, kik azok a lányok, akik elsőként költözhetnek be az április 18-án kezdődő valósághow gyönyörű luxusvillájába.A lányokkal együtt még három fiú érkezik az indonéziai szigetre, de arról egyikük sem tud, hogy hamarosan exeik is csatlakoznak hozzájuk. Nem csoda, hogy a műsorban hatalmas drámák és sírások várhatók, a főnyereményért pedig mindenki ádázul harcol majd.Íme, ők azok a lányok, akik elsőként költöznek a paradicsomi környezetbe:"Túl egoista vagyok ahhoz, hogy legyen valakim"

Dia





A recepciósként dolgozó Andika az erőszakos, szókimondó és türelmetlen szavakkal jellemzi magát. A lány jelenleg egyedülálló, mert – ahogy fogalmazott – túl egoista egy kapcsolathoz. Magával már nincs problémája, saját bevallása szerint minden reggel megcsodálja saját szépségét, amikor belenéz a tükörbe. Nagyon fél az öregedéstől. Hűséges típus, ha viszont alkalmi kapcsolatai vannak, szereti hülyíteni a srácokat. A szexben irányító típus, szeret a középpontban lenni, és jó manipulátor."Ha ing van rajta, tőlem még retkül is nézhet ki"

Franciska





A szegedi lány még sosem volt szerelmes, de elég határozott elképzelései vannak arról, mit vár egy kapcsolattól. Úgy fogalmazott, ha valakivel együtt van, az legyen rá nagyon büszke és viselje úgy, mintha egy korona lenne. Diának papírja van arról, hogy szexmániás. Az irányító férfiakat szereti az ágyban: falra mászik, ha egy pasi csak fekszik, mint egy bot és azt várja, hogy a nő csinálja a dolgokat. Dia gyengéje a tetoválás, a borosta és az ing. Viszont nem egy érzelgős típus: senki előtt nem mutatja ki a fájdalmát és saját bevallása szerint nem is sír mások előtt. Vajon ez a VIASAT3 műsorában is így lesz?"A pasim senki mással nem beszélhet"

Franciska az iskola mellett modellkedéssel és hostesskedéssel foglalkozik. A lány sok férfival találkozott már, ennek ellenére még nem találta meg az igazit. Ez talán nem véletlen, hiszen ő is elismerte: betegesen féltékeny típus. Aki vele van, az senkivel nem beszélhet, csak vele foglalkozhat. Nagy elvárásai nincsenek: a férfi legyen magasabb, mint ő. A szexben is a férfit keresi, nem egy kisfiúval akar együtt lenni, akit neki kell irányítania. Mindezek ellenére fogadkozik: ki fogja bírni a játékot szex nélkül.