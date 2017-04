Ismerje meg az igazi Vili bácsit és Magdi anyust!

Tibor és felesége felel a ház tisztaságáért.

Lassan húsz éve minden hétköznap este százezreket ültet le az RTL Klub képernyője elé a Barátok közt című sorozat, azóta pedig az ország egyik legismertebb épülete lett a főcímben is szereplő „Mátyás király tér" társasháza.Az udvaron már csukott szemmel sem tévednénk el, hiszen nincs este, hogy ne látnánk azt – Rózsa bisztróval, székekkel, lakásokkal. A tisztaságért pedig egykor Vili bácsi és felesége, a néhai Magdi anyus felelt – persze, csak a forgatókönyv szerint.felkerekedett, hogy megtudja, ki is valójában az igazi „Vili bácsi", és van-e neki „Magdi anyusa". Nos, van.Szél Tibor és felesége, Éva csaknem tizenöt évvel ezelőtt kapta meg a sorozatban látható Kós Károly téri társasház takarítási munkáját. Azóta is olyan elégedettek velük, hogy eszük ágában sincs megválni tőlük. Erről és a sorozatról is szerettük volna faggatni őket, amikor találkozót beszéltünk meg velük, de az „igazi Magdi anyus", Éva nem szeret szerepelni. Ő inkább megvárta férjét, aki készségesen felelt kérdéseinkre.

– Természetesen, szinte már mindenkit ismerünk, akik a sorozatban szerepeltek, Vili bácsival, Magdi anyussal is találkoztunk. Nagyon kedves mindenki a produkcióból – mondta a Borsnak Tibor. – Egyetlen egy alkalommal volt egy kisebb összezördülésünk a stábbal. Egy nagyobb jelenetet forgattak, egész nap itt voltak és rengeteg ételt, italt rendeltek. Amikor megálltam a ház előtt, azt hittem, a hó esett. Mindenfelé műanyag tányérok, szemét szanaszét. Meg is állítottam az illetékest, hogy számonkérjem tőle ezt az egészet, de mire végigértem volna a mondandómon, a stáb pillanatok alatt rendet tett az utcán – emlékezett.