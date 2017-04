Ismerje meg Violet Brownt, a világ legöregebb emberét

Violet Brown, a világ legöregebb embere (k) gondozói, Elaine Mcgrowder (b) és Dolet Grant társaságában a nyugat-jamaicai Trelawnyban lévő otthonában 2017. április 16-án.

Fotó: MTI/AP/Raymond Simpson

Violet Brown 1900 március 10-én született, ugyanabban a duanvale-i házban, ahol most is él. A világ legidősebb embere egy cukornádültetvényen kezdett el dolgozni, majd a gazdája szobalányaként foglalkoztatták. Később ő nyitotta meg a város első kenyérboltját, zenetanárként és varrónőként is dolgozott.Violet imádja a birkahúst és a halat, de a marhalábszárat sem veti meg. Viszont sosem eszik sertést vagy csirkét, ahogy rumot sem iszik.

Néhai férje, Augustus Gaynor Brown temetőcsőszként dolgozott, hat gyermekük született. Egyik fiúk most 97 esztendős.