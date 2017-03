Ismét A mi kis falunk lett a hét legnézettebb műsora

Az RTL Magyarország vezető pozíciója továbbra is vitathatatlan: a 9. héten a nézettségi toplista 50 helyéből 34-et az RTL Klub, egyet pedig – a felsorolásba egyetlen kábelcsatornaként bekerülő – Film+ szerzett meg.



Az elmúlt héthez képest több mint 41 ezer nézővel gyarapodott A mi kis falunk "rajongótábora" a 18-49 évesek körében. Az RTL Klub fikciós sorozatának legutóbbi, csütörtöki részét ugyanis 399 459-en látták a 18-49 éves korosztályban. Ezzel a nézőszámmal ráadásul a legnézettebb műsor lett a kereskedelmi célcsoport körében a 9. héten. A kimagasló eredményt csak tetézi, hogy a Pajkaszeg lakóinak cseppet sem hétköznapi életét bemutató sorozat legutóbbi epizódja 28,3 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében, ami a hét legmagasabb főműsoridős közönségaránya is egyben.



Közvetlenül A mi kis falunk után a Barátok közt volt a múlt héten a kereskedelmi célcsoport kedvence: a nézettségi toplista második, harmadik, ötödik, hetedik és tizedik helyet szerezték meg az RTL Klub saját gyártású sorozatának múlt heti részei. A Barátok közt a 9. héten egyébként átlagosan 18,7 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 éves nézők között.



Töretlen a népszerűsége az RTL Klub másik saját gyártású napi sorozatának a kereskedelmi célcsoportban, hiszen az Éjjel-Nappal Budapest múlt heti epizódjai kivétel nélkül bekerültek a 20 legnézettebb műsor közé és átlagosan 18 százalékos közönségarányt értek el.



Kimagaslóan jól teljesítettek az RTL Klubon hétvégén futó filmek. A L’ecsó című amerikai animációs film a negyedik legnézettebb műsor volt a 9. héten a 18-49 évesek körében és 18 százalékos közönségarányt ért el. A nézettségi toplista 13. helyén végzett Az ételművész című amerikai vígjáték – amit csaknem 240 ezren láttak és 17,6 százalékos közönségarányt ért el –, míg a rangsor 14. pozícióját az Oroszlánkirály című amerikai rajzfilm szerezte meg. Erre az animációs filmre több mint 236 ezren voltak kíváncsiak és 15,6 százalékos közönségaránnyal futott szombat este a 18-49 éves nézők körében.



Nagy lendülettel tért vissza péntek este az RTL Klub képernyőjére Sebestyén Balázs népszerű game-showja. A Gyertek át! legújabb évadának első epizódja ugyanis csaknem 220 ezer 18-49 év közötti nézőt ültetett március 3-án 21.30-tól a képernyők elé, amivel a nézettségi toplista előkelő 20. helyét szerezte meg és nem mellesleg 15,8 százalékos közönségarányt ért el.



Továbbra sincs változás abban, hogy az RTL Klub Híradója Magyarország legnézettebb hírműsora. A 9. héten a Híradónak mind a hét adása felkerült a legnézettebb műsorokat összesítő top 50-es listára és átlagosan 18,2 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban. A Híradó kedd esti adása volt egyébként a legnézettebb hírműsor a 9. héten a 18-49 évesek körében: 235 900 nézőt ültetett az RTL Klub képernyője elé és 23,1 százalékos közönségarányt ért el.



Stabilan tartja nézői bázisát Lilu is: A keresem a családom múlt hét keddi epizódja a 24. legnézettebb műsor volt a kereskedelemi célcsoportban és 15,9 százalékos közönségarányt ért el.



Az elmúlt héten egyetlen kábelcsatornának sikerült csak bekerülnie a top 50-es listába: az RTL Magyarország Film+ adója a Szupercella című akciófilmmel szerezte meg az összesítés 50. helyét és 8,7 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében.



Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 9. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében 32,4 százalék volt, míg a TV2 Csoport 20,2 százalékot ért el. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén eddig 61 estét nyert meg, míg a TV2 egyet.