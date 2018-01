Ismét Bowie-est lesz az A38 hajón

Harmadszor rendeznek magyar zenészek estet az újbudai A38 hajón a két éve elhunyt Davie Bowie emlékére. Február 21-én újra a legendás brit zenész dalai szólalnak meg a koncerten, válogatott csapat előadásában.



Az idei koncert különleges tematikát kapott, egyben egy sorozat első állomása, amely Bowie és fontos alkotótársai kapcsolatára fókuszál. Az est címe Bowie and Friends - vol. 1: Iggy Pop, azaz a műsor részben Bowie és Iggy Pop baráti és alkotói viszonya köré épül - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, Bowie több Iggy Pop-lemez producere, dalainak szerzője volt, a két művész egy ideig közös lakást bérelt Berlinben. Az est során a legfontosabb és legizgalmasabb Bowie-számok mellett elhangzik számos Iggy Popnak írt David Bowie dal is.



A Márton András (KFT) kezdeményezésére megvalósuló esemény társproducere Poniklo Imre (Amber Smith), az A38 térítésmentesen biztosítja a helyszínt.



Az idei fellépők közül többen a 2016-os és a tavalyi koncerten is ott voltak, Márton és Poniklo mellett Szekeres András, Kirschner Péter, Michael Zwecker és Németh Róbert. Tavalyhoz hasonlóan most is zenélni fog Gátos Iván, Oleg Zubkov, Lázár Ágoston és Iliás Ádám. Más projekt keretében fellépett már Bowie előtt tisztelgő koncerten Ónodi Eszter színésznő, aki szintén ott lesz február 21-én az A38-on, akárcsak Schoblocher Barbara, Bognár Zoltán, Bihari Balázs, Vidákovich Izsák, Bakó Balázs, Fauxie Bowie és Seltsam János.



David Bowie, aki több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is komoly sikereket aratott, rákbetegségben hunyt el 2016 januárjában, 69 éves korában.