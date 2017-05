Ismét Budapesten lép fel az Alexandrov Együttes

Felújított műsorral, színpadképpel és rengeteg új taggal lép fel a világhírű Alexandrov Együttes május 28-án a Papp László Budapest Sportarénában.



Az Orosz Hadsereg mintegy háromszáz tagú ének- és táncegyüttese tavaly decemberben egy légikatasztrófa következtében tagjainak egyharmadát veszítette el, de új művészeti vezetővel, szólistákkal, zenekari és kórustagokkal újra turnézik - mondta Tóth Gergely, a Concert Europe producere az M1 aktuális csatorna szerda reggeli adásában.



Mint elhangzott, az együttes 1928-ban alakult a Szovjet Néphadsereg 12 katonájából és 1933-ban vette fel az Alexandrov nevet. Május 28-án a Papp László Budapest Sportarénában a csapat több mint száz tagja, zenekar, kórus, szólisták és táncosok fognak fellépni.



A producer kitért arra, hogy az Alexandrov Együttes régi, jól ismert orosz dalok, például a Katyusa mellett modern zenék átdolgozását is előadja, korábban például Roger Watersszel együtt lépett fel és mutatott be produkciót a Pink Floyd The Walljából. Az Orosz Hadsereg hivatalos akadémiai ének- és táncegyüttesének repertoárja az orosz népdaloktól az egyházi énekeken és operaáriákon át a popzenéig terjed.



A zenekarban a fa- és fémfúvósok mellett eredeti orosz autentikus hangszerek, balalajka, domra, baján és harmonika idézi az orosz hangulatot. A tavaly decemberi szerencsétlenséget követően újjáalakult együttes először február 23-án, a Honvédők Napja alkalmából adott koncertet a Kremlben, tavaszi európai turnéjuk Szlovákiát, Csehországot és Németországot is érinti. Az együttes fennállása óta már több mint hetven országban koncertezett.