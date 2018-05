Ismét győzött a Fool Moon a világ egyik legnagyobb nemzetközi acappella versenyén

A Fool Moon tagjai

Molnár Gábor, Németh Miklós, Wodala Barnabás, Mészáros Tamás és Vavra Bence

Tavaly a szegedi együttes győzelemmel tért haza Oroszországból, a legnépesebb, 1-5 fős együttesek kategóriájában elnyerték a legjobb csapatnak járó első díjat.Idén a szervezők változtattak a kategóriákon, így a Fool Moon-nak a még nehezebb, 5-8 fős mezőnyben, többek között a német OnAir!-rel, az orosz Acappella Express-szel, az olasz Cluster-rel, vagy az amerikai Sixappeal-lel kellett felvennie a versenyt.Az eredményt végül a 14 fős szakmai zsűri szavazatai alapján hirdették ki. A zsűri nem kisebb neveket tartalmazott, mint Michelle Weir (USA), Matthias Becker (DE) vagy Andrea Figallo (IT), akik nemzetközileg elismert szereplők az acappella világában, de jelen volt Mike Tompkins (USA) Youtube-sztár, és nagynevű orosz énekesek, producerek, köztük Valeriya és Viktor Drobysh.Az ő véleményük alapján a Fool Moon ebben az évben is a legjobb volt a kategóriájában, immáron másodjára győzedelmeskedtek a világ legnagyobb acappella versenyén az orosz fővárosban.Hazánk első számú, többszörös nemzetközi díjas pop-acappella együttese immár 17 évnyi újító-úttörő munkát tudhat maga mögött. A Fool Moonnak köszönhetően az acappella - azaz a hangszerek nélküli, énekelt popzene - soha nem látott népszerűségre tett szert a magyar közönség körében. Humoros és szórakoztató, de magas szakmai színvonalú és igényes stílusú koncertjeik során a műfajjal ismerkedő és a zenéhez értő hallgatók is egyaránt találnak kedvükre valót. Rendhagyó zeneóráik, mesterkurzusaik, tévés szerepléseik hatására Magyarországon az acappella zene előtérbe került, és egyre több acappella együttes megalakulásának mozgatórugója is.Eddigi pályafutásuk alatt 6 nagylemezt, 9 nemzetközi és magyar díjat, számos jelölést, elismerést, és a hazai zenei élet legnagyobb előadóival közös együttműködést mondhatnak magukénak.Nevükhöz fűződik a magyar popzene történetének első, rádiók által is játszott pop-acappella slágere is, a “Kettesben jó", amely a Sherlock Holmes nevében című ifjúsági film végefőcím-dalaként csendült fel a hazai és külföldi mozikban.Ugyancsak a Fool Moon az első acappella formáció, mely A Dal c. Eurovíziós dalválogatóban szerepelt. Az együttes a második helyezésig menetelt saját, It Can't Be Over c. dalával, amely által az egész ország megismerhette őket és a műfajt.